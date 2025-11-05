Elektrisch rijden voor nog geen 240 euro – en het is niet de Dacia Spring

Nieuws

Door een prijsverlaging is de Leapmotor T03 een van de goedkoopste elektrische auto's uit onze private lease vergelijker. Je rijdt al in de EV vanaf 239 euro per maand.

De beste Leapmotor T03 private lease deals

Over de Leapmotor T03

De Leapmotor T03 is een van de nieuwste betaalbare elektrische auto’s. Het merk is oorspronkelijk Chinees, maar komt naar Europa door een samenwerking met het bekende autoconcern Stellantis. In onze private lease vergelijker vind je de T03 al vanaf 239 euro per maand. Dit maakt de hatchback direct de goedkoopste auto uit de vergelijker.

Tijdens onze Leapmotor T03-test waren we te spreken over de Chinees. De auto is namelijk ruimer dan je denkt, en rijdt ook volwassener dan verwacht. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de T03, en heeft de Chinees ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Leapmotor T03 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Design is smaakgevoelig + Compleet uitgerust - Trage software en blikkerige luidsprekers + Rijdt volwassener dan je verwacht - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

De Leapmotor T03 is heel rijk uitgerust. Er is geen sprake van een basismodel of instapper, want er is maar één uitrustingsniveau mogelijk. Die heet 'Design' en is bijzonder compleet. Zo zijn bijvoorbeeld een panoramadak, climate control, elektrische ramen, lichtmetalen velgen, parkeersensoren en een achteruitrijcamera standaard. Ook een 8 inch instrumentarium en een 10,1 inch centraal touchscreen zijn inbegrepen.

Specificaties

Uitvoering Design Vermogen 95 pk Koppel 158 Nm 0-100 sprint 12,7 s Accucapaciteit 37,3 kWh Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 16,3 kWh/100 km WLTP-actieradius 265 km Laadvermogen 6,6 kW Snellaadvermogen 45 kW

Leapmotor T03 private lease

De Leapmotor T03 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 239,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Leapmotor T03 private lease prijzen.

De Leapmotor T03 is een zeer scherp geprijsde elektrische auto, die ruimer is dan je in eerste oogopslag zou zeggen. Daarnaast is de EV erg capabel. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden makkelijker en biedt meer financiële zekerheid. Je betaalt een vast maandbedrag waarin de meeste autokosten al zijn opgenomen, zoals afschrijving, verzekering en onderhoud. Hierdoor kom je niet voor onverwachte uitgaven te staan, bijvoorbeeld bij reparaties of de jaarlijkse verzekeringspremie. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom om de auto te gebruiken.