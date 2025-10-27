TEST - loop je iets mis in dit spotgoedkope actiemodel van de Volkswagen ID.3?

Tests

De Volkswagen ID.3 is er al sinds 2020, maar door de nieuwe Limited Edition-uitvoering is-ie nog nooit zo voordelig geweest. Brengt Volkswagen hiermee een goede prijsknaller op de markt, of is de ID.3 te veel uitgekleed?

Je kunt het niet over de nieuwe ID.3 Limited Edition hebben zonder de prijs te noemen: hij is te koop vanaf 29.990 euro. Uiteraard zijn er goedkopere elektrische auto’s te vinden, maar als je een auto in dit segment wilt voor een vergelijkbare prijs, kun je zoeken tot je een ons weegt. De ID.3 is een prima middenklasser, met ruimte voor vier of vijf volwassenen, en dat kun je van auto’s als de Dacia Spring, Leapmotor T03 en Dongfeng Box niet zeggen. De MG4 komt nog het dichtst in de buurt met een vanafprijs van 32.950 euro.

Snel vertrouwd

Volkswagens weten het altijd voor elkaar te krijgen om snel vertrouwd aan te voelen. Of het nu gaat om een Up, een Golf, een Touareg of een Transporter: zodra je gaat zitten, weet je intuïtief alles te vinden en rijd je zo weg. Dat is in de ID.3 niet anders. Je draait de knop van de schakelhendel in D en je zoeft zo weg.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

De menu’s op het scherm, dat trouwens standaard 12,3 inch meet, werken heel snel en zijn niet ingewikkeld. Je vindt vlot alles wat je nodig hebt. Daarbij is er een heel handige favorietenknop, waarmee je de meest gebruikte functies in een snelmenu kunt zetten. Volkswagen blijkt ons wel een beetje te kennen, want ze hadden in dit menu de snelheidswaarschuwing en de lane-assist gezet (zie foto rechtsboven). Binnen enkele seconden waren alle vervelende - door de EU-verplichte - systemen uitgezet.

De klimaatknoppen vind je onderin het scherm. Dit zijn nog altijd de 'beruchte' sliders, maar ze zijn nu wel verlicht, zodat je ze ook in het donker kunt vinden. Het zijn niet onze favoriete bedieningselementen, maar na een weekje waren we er wel aan gewend. Verder is de ergonomie in de auto spot-on. Een goed voorbeeld daarvan zijn de individuele armsteunen die aan beide voorstoelen. Heel baanbrekend zoiets niet, maar het zit heel fijn.

Mis je dan niets?

Je ziet het dus niet aan de auto af, toch ontbreken er uiteraard wel enkele zaken in de nieuwe basisuitvoering van de ID.3. Dat kan ook niet anders voor die prijs. We noemen er een aantal: matrix-led-verlichting (IQ.Light), sleutelloze toegang, klimaatregeling met twee zones, een draadloze telefoonoplader, verwarming van voorstoelen en stuur, en een achteruitrijcamera.

In het begin misten we die camera wel, maar de (verplichte) achterste parkeersensoren deden hun werk ook prima. Aan verwarmbare stoelen en stuur hadden we tijdens de testperiode door het warme zomerweer geen behoefte, maar zodra de buitentemperatuur daalt, ga je die mogelijk wel missen. Daarbij is het een efficiëntere manier dan de gewone verwarming om jezelf warm te houden in een EV.

Je kunt deze zaken wel bijbestellen in de vorm van het 1690 euro kostende Comfort Pakket. Over die optielijst gesproken: hierop kun je ook een warmtepomp aanvinken. Dan moet je 1190 euro extra overmaken. Andere pakketten zijn op de Limited Edition niet bij te bestellen.. Daardoor grijp je sowieso naast opties als keyless access, een achteruitrijcamera, dynamic chassis control en een dodehoeksensor.

Basisbatterij

Wat je ook niet krijgt, is de grote batterij van 79 kWh. Ook het accupakket van 59 kWh (standaard in de Pro Limited Edition, vanaf 37.990 euro) gaat aan je voorbij. Je zult het moeten redden met 52 kWh. Die batterij zorgt voor een maximale actieradius van 384 km, al gaf de boordcomputer bij ons al snel een nog lager bereik aan. Dat betekent overigens niet dat de ID.3 heel onzuinig is. Wij haalden in onze testperiode een verbruik van 15,4 kWh per 100 kilometer.

De range is dus niet overdadig, maar vergeleken met de concurrenten is-ie evenmin slecht. Het is simpelweg iets om rekening mee te houden. Overigens: als de batterij leeg is, laad je deze met een maximaal laadvermogen van 145 kW vrij snel weer op.

Nog iets wat de Limited Edition minder heeft dan de andere ID.3’s, is vermogen: de elektromotor levert maximaal 170 pk en 310 Nm koppel. Je hebt echter door de directe acceleratie van de elektromotor nooit het gevoel dat je power tekortkomt.

Conclusie

Vergeleken met diverse Chinese EV's, voelt de ID.3 veel vertrouwder aan. Alles lijkt te kloppen, van de zitpositie tot de gasrespons en de menustructuur.