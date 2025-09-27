Dit merk is Europa's nummer 1 in EV-verkopen, maar legt toch de fabrieken stil

Nieuws

Volkswagen kroonde zich in augustus nog tot de bestverkopende EV-fabrikant van Europa. Toch gaat de productie in twee Duitse fabrieken tijdelijk omlaag. De verklaring: een combinatie van tegenvallende vraag, vooral op het eigen continent, maar ook door de Amerikaanse importheffingen.

Van succes naar stilstand

In augustus verkocht Volkswagen 16.105 elektrische auto’s in Europa, goed voor een stijging van 45 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee pakte VW de koppositie af van Tesla, dat terugviel naar plek twee. Op papier gaat het de Duitsers dus voor de wind.

Toch zit de praktijk anders in elkaar. In Zwickau, waar onder meer de ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron en Cupra Born worden gebouwd, ligt de productie van de Q4 e-tron vanaf 6 oktober een week stil. Ook in Emden, waar de Volkswagen ID.4 en ID.7 worden geproduceerd, worden de productie-uren teruggeschroefd. En soms wordt de productielijn zelfs stilgezet.

Importheffingen doen pijn

Volgens ingewijden spelen de nieuwe Amerikaanse importheffingen een grote rol. Ze maken Europese EV’s duurder in de VS, waardoor de vraag daar stokt. Tegelijkertijd blijft de groei in Europa achter bij de verwachtingen, ondanks de recente verkooprecords.

Niet voor het eerst

De fabriek in Zwickau, volledig ingericht op EV-productie, kampte de afgelopen jaren al vaker met tijdelijke stilleggingen. Het huidige besluit laat zien hoe kwetsbaar de transitie naar elektrisch nog altijd is, zelfs voor de Europese marktleider.

