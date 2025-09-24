Nieuws

Het gaat goed met de verkoop van elektrische auto’s in Europa. Maar terwijl het marktaandeel van EV’s stijgt, storten de verkoopcijfers van Tesla juist in elkaar. Welk merk profiteert? Volkswagen.

De val van Tesla neemt dramatische vormen aan. Dat heeft niet alleen te maken met de capriolen van Elon Musk. De klant heeft gewoon steeds meer kiezen dan vroeger. Tesla biedt vier modellen aan, maar de Model S en Model X worden maar mondjesmaat verkocht. Je moet het doen met de Model 3 en Model Y. Concrete plannen voor een nieuw model zijn er niet.

Andere merken bieden juist steeds meer alternatieven, in elke prijsklasse. Zo kwamen de Skoda Elroq en Kia EV3 dit jaar op de markt. Renault heeft met de Renault 4 en Renault 5 eveneens twee sterke nummers. Bij Volkswagen zien we nog geen nieuwe modellen, de ID.Polo komt pas in 2026. Maar ‘good old’ ID.3 en ID.4 draaien lekker mee en de ID.7 doet het ook goed.

Volkswagen op 1 in Europa

Als je naar de top 10 van augustus 2025 kijkt, lijkt er op het eerste gezicht weinig aan de hand voor Tesla. De Model Y staat ‘gewoon’ bovenaan in het elektrische lijstje en de Model 3 staat derde. Maar hun aantallen daalden, terwijl de verkopen van elektrische auto’s in Europa juist in de lift zit.

Wie profiteert? Het is toch weer Volkswagen, dat de koppositie van Tesla als bestverkochte EV-merk overnam. Vaak wordt dit merk aangehaald als toonbeeld van ouderwets: erg gehecht aan de benzinemotoren en te langzaam met zijn elektrische aanbod. Tesla was juist het merk van de toekomst. Het merk had geen last van een lange auto-erfenis en bouwt vanaf het begin alleen elektrische auto’s.

Maar er zit nog vuur in oude kolen. In augustus was Volkswagen de bestverkopende fabrikant van elektrische auto’s in Europa, met in totaal 16.105 registraties. Dat is een stijging van 45 procent ten opzichte van augustus 2024. Tesla staat nu tweede met 14.245 exemplaren (-23 procent), gevolgd door BMW (12.546 EV’s, +7 procent).

EV-verkopen per merk augustus 2025

Volkswagen (16.105) Tesla (14.245) BMW (12.546)

Model Y bestverkochte EV augustus

Nog wat opvallende statistieken: in augustus werden in Europa 154,582 elektrische auto’s verkocht, goed voor een marktaandeel van 20 procent. In Nederland ligt is het EV-aandeel veel hoger, met 33,9 procent.



En dan wat jaarcijfers. Tot 1 september 2025 werd de Model Y 83.314 keer verkocht in Europa. Dat is een daling van liefst 34 procent ten opzichte van de eerste acht maanden van 2024. De Model 3 was goed voor 50.237 registraties, een afname van 29 procent. De totale EV-verkopen in Europa stegen juist met 26 procent (januari-augustus).

Dacia Sandero Europese nummer 1

Kijken we naar alle merken, dan valt op hoe merkwaardig de autoliefde van Nederlanders in elkaar steekt. Bij ons is Kia met grote voorsprong het bestverkochte merk. Maar in Europa donderde het merk afgelopen maand uit de top 10. De Dacia Sandero is de bestverkochte auto over heel 2025, maar in augustus stond de Volkswagen T-Roc op 1 in Europa.