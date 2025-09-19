Blitzkrieg: Chinese merken veroveren Duitsland in razend tempo

Nieuws

Het is niet zo dat Volkswagen zich zorgen moet maken over zijn koppositie. Maar heel langzaam nestelen Chinese merken als MG en BYD zich ook in Duitsland tussen de gevestigde orde.

Als je met Nederlandse bril naar de autoverkopen kijkt, rijdt heel Europa in een Kia of een goedkope Toyota. Maar in Duitsland, de grootste automarkt van Europa, zien we heel andere trends.

Dat Volkswagen in Duitsland onbedreigd op de troon zit, zal je niet verbazen. De Volkswagen Golf is daar sinds jaar en dag de populairste auto, al zit de T-Roc hem dit jaar op de hielen. Het scheelt maar 300 auto’s. De Tiguan maakt de top 3 compleet. Volkswagen heeft in Duitsland een marktaandeel van 18,3 procent; bijna een op de vijf verkochte auto’s is dus een VW.

Chinezen rukken op in Duitsland

Maar heel langzaam zien we in Duitsland de Chinese merken oprukken. De percentages zijn zo indrukwekkend dat je het gevoel hebt naar het Noord-Koreaanse nieuws te kijken. BYD pluste ten opzichte van vorig jaar met 419 procent (januari-augustus).

MG pluste in de maand augustus 260 procent, maar staat over heel 2025 nog wel op een verlies van 2,5 procent ten opzichte van 2024. Leapmotor kwam in augustus 2025 voor het eerst de top 30 binnen in Duitsland.

We kijken nu eens niet naar de top 10, met bijna alleen maar Duitse merken, maar naar de plekken 20 t/m 28 op de ranglijst. MG en BYD passeren een aantal bekende merken. Tesla zakt ook in Duitsland steeds dieper.

Autoverkopen Duitsland augustus 2025

20. MG 2140

21. Nissan 1983

22. Porsche 1711

23. Suzuki 1666

24. Tesla 1441

25. BYD 1114

26. Land Rover 957

27. Jeep 941

28. Mitsubishi 934



Marktaandeel Chinese merken

Het marktaandeel van de Chinezen is nog klein: MG haalt 1 procent en BYD 0,5 procent. Toch lijken met name deze twee merken ook in Duitsland vaste voet aan de grond te krijgen. In augustus 2025 wist MG bekende merken als Nissan, Porsche, Suzuki en Tesla achter zich te houden. Het merk staat 20e in de merkenlijst. BYD behaalde in augustus 2025 de 25e plek, voor Land Rover, Jeep, Mitsubishi, Leapmotor en Honda.

Andere geinige verschillen ten opzichte van Nederland; in Duitsland is Hyundai veel populairder. Er werden in 2025 63.245 Hyundais geregistreerd, wat het merk een keurige 9e plek in de lijst oplevert. Kia haalt maar 40.744 auto’s. In Nederland staat Kia onbedreigd op de eerste plaats met 26.020 registraties.