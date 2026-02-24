Deze elektrische auto wordt geleverd met standaard helikopter

Nieuws

De ergste file ooit stond 16 jaar geleden op snelweg 110 in China. De opstopping was 100 kilometer lang en sommige automobilisten stonden 5 dagen vast. Wellicht was dit rampscenario de inspiratie voor deze extreme EV.

We hebben het over de Land Aircraft Carrier - kortweg LAC - van Xpeng. Een zeswielige elektrische bus met een joekel van een drone achterin. Denk nu niet: leuk om pakjes te laten bezorgen of om gave camerabeelden mee te maken. Nee, deze drone is een volwaardig luchtvaartuig, met ruimte voor één volwassen inzittende.

1000 kilometer actieradius

Volgens de Chinese fabrikant hebben inmiddels zo’n 7000 klanten een bestelling geplaatst. De opvallende EV beschikt over zes aangedreven wielen, en heeft dankzij een range-extender een actieradius van bijna 1000 kilometer. Volgens Xpeng dan.

Binnenin is plek voor vier personen en dankzij de schuifdeuren oogt het gevaarte eerder als een luxe shuttle dan als een futuristisch experiment. Totdat je de achterkant opent en er een soort van helikopter uit tevoorschijn komt.

Vliegcursus verplicht

De drone – ontwikkeld door Xpeng-dochterbedrijf Aridge – heeft rotors die je met één druk op de knop kunt laten uit- en inklappen. Xpeng werkt bovendien aan een grotere variant voor langere vluchten. Voordat je nu in lachen uitbarst: de CEO van Xpeng neemt het project uiterst serieus. Hij heeft het volledige managementteam zelfs opgedragen een vliegcursus te gaan volgen.

Binnenkort in productie

Wat het extra bijzonder maakt: dit is geen losse conceptcar voor een autoshow. Xpeng mikt op serieproductie vanaf eind 2026. Europese topmensen van het merk geven aan dat de fabriek er klaar voor is en dat pre-productiemodellen al in aanbouw zijn. Dat maakt de Land Aircraft Carrier ineens meer dan een futuristische gimmick.

Toch zitten er nog een heleboel haken en ogen aan. Mag je er zomaar mee vliegen? Heb je een vliegbrevet nodig of volstaat een drone-licentie? En hoe zit het met Europese regelgeving? Daarop geeft onderstaand artikel antwoord.

Toekomst voor de Xpeng LAC?

Maar de wereld is natuurlijk groter dan Nederland en Europa. In de Verenigde Staten verkoopt het bedrijf Pivotal Aero al elektrische VTOL-toestellen (vertical take-off and landing) voor particulier gebruik. Geen vliegende auto’s in klassieke zin, wel persoonlijke luchtmobiliteit.

Maar de file op de A4 ontvluchten door je Xpeng LAC bij Den Ruygen Hoek te parkeren en met je personendrone op te stijgen, lijkt nog heel ver weg.