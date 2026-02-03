Dit Europese land wil Chinese auto’s verbannen uit gevoelige gebieden

Nieuws

De zorgen over Chinese technologie in auto’s nemen toe. Eén Europees land bezint zich op vergaande stappen om veiligheidsrisico's in te dammen.

Britse parlementariërs wezen er in 2025 al op dat de Chinese overheid wettelijk toegang kan opeisen tot data die wordt verzameld door auto’s en bussen die zijn gebouwd met Chinese technologie. Ook in Noorwegen was ophef over Chinese voertuigen. Daar werd in november 2025 ontdekt dat bussen van het merk Yutong vanuit China konden worden stilgezet.

Serieuze spionagerisico's

Volgens carscoops.com neemt Polen het risico van spionage via Chinese auto's en bussen zeer serieus. Poolse autoriteiten onderzoeken of het mogelijk is om ze te de toegang tot gevoelige militaire gebieden te verbieden. De vrees is dat voertuigen met Chinese technologie via camera’s, sensoren en andere systemen kunnen worden ingezet voor spionage.

Een dergelijk verbod zou niet alleen gelden voor modellen van merken als BYD, MG, Nio, en Xpeng, maar voor álle voertuigen waarin Chinese software of Chinese sensoren en lidarsystemen zijn verwerkt. Het gaat daarbij specifiek om auto's, bussen en bestelwagens die zich bevinden in of nabij gevoelige locaties, zoals militaire installaties.

'Smartphones op wielen'

Chinese auto’s zijn aan een opmars bezig in Europese landen, ook in Polen. In een recent Pools onderzoek worden ze omschreven als ‘smartphones op wielen’.

Daarmee wordt gedoeld op de uitgebreide boordtechnologie, die continu de omgeving kan scannen en onder meer gevoelige locatiegegevens vastlegt. Volgens onderzoekers kan dat, zeker in de buurt van militaire bases en oefenterreinen, een serieus veiligheidsrisico opleveren.

Chinese auto's verbannen

Naar aanleiding van de bevindingen zal generaal Wiesław Kukuła, stafchef van het Poolse leger, naar verwachting binnenkort een formele richtlijn uitvaardigen. Die moet voertuigen van Chinese makelij verbannen van alle militaire installaties in het land. Het verbod zou daarbij ook gelden voor aangrenzende parkeerterreinen.

Ook luchthavens verboden terrein?

De discussie beperkt zich mogelijk niet tot alleen militaire terreinen en installaties. Er wordt ook al gespeculeerd over een verdere uitbreiding van de maatregelen naar andere cruciale infrastructuur, waaronder luchthavens.

Volgens een industrie-expert wordt die optie serieus overwogen, al zitten daar nogal wat juridische haken en ogen aan. Europese concurrentieregels laten bijvoorbeeld weinig ruimte voor algemene verboden op basis van herkomst, waardoor Brussel kritisch zal meekijken.

Of andere EU-landen het Poolse voorbeeld volgen, is nog onzeker. Als Nederland dezelfde kant op zou gaan als Polen, heeft dat veel impact. Alleen al op Schiphol rijden Chinese bussen af en aan om passagiers van en naar vliegtuigen op afgelegen platforms (remote stands) te vervoeren.