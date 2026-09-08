Dit ambitieuze automerk verkoopt in Duitsland nog geen 2 auto’s per maand

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In oktober 2022 bestormde Nio met wild geraas de Europese markt. Het wilde merken als Audi, BMW en Mercedes verpulveren. Maar de verkopen zijn om te huilen. En niet alleen in Nederland.

In Nederland heeft Nio dit jaar nog maar acht auto’s verkocht; vier exemplaren van de EL6 en vier van de EL8. De ET5, ET5 Touring en ET7 staan nog op de hatelijke nul. Nu zal Nio niet in paniek raken van tegenvallende Nederlandse cijfers. Maar ook Duitsland, de grootste automarkt van Europa, laat het Chinese merk links liggen. De cijfers zijn de nachtmerrie voor elke persvoorlichter. Achttien Nio’s werden dit jaar in Duitsland verkocht, een daling van 90 procent ten opzichte van 2025. Leg dan maar eens geloofwaardig uit dat het prima gaat met je bedrijf ...

Firefly flopt

Alsof de gifbeker nog niet leeg is, slaat ook Nio’s betaalbare elektrische auto totaal niet aan. De verwachtingen waren hooggespannen voor de Firefly, een schattig ogende EV van nog geen 30.000 euro. Maar hij moet het tot nu toe doen met 43 Nederlandse registraties. Misschien dat het in Noorwegen beter gaat, dat is het enige andere land waar Firefly te koop is. Maar dat het merk nog niet actief is in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, lijkt een veeg teken.

Lege batterij inruilen voor volle

En dat terwijl Nio hoge ambities had. Niet alleen met zijn modellen, die moesten concurreren met beroemde merken als Audi, BMW en Mercedes. Ook de wisselstations voor batterijen zijn anders dan wat we gewend zijn. In plaats van je auto aan de lader te hangen, kun je bij speciale stations in 3-5 minuten je lege accu inruilen voor een volle. Nio heeft in Nederland al 5 eigen wisselstations (Tilburg, Utrecht, Den Hoorn, Apeldoorn, Amsterdam). Druk zal het er niet zijn. Vooralsnog slaat het concept ook niet aan bij andere merken.

Diepe zakken

Wel heeft Nio diepe zakken. Het is een beursgenoteerd Chinees autobedrijf met veel aandeelhouders. CYVN Investments uit Abu Dhabi is de grootste aandeelhouder, met circa 16,7 procent. CYVN is uiteindelijk volledig eigendom van de overheid van Abu Dhabi. En die hoeft niet op een dollar meer of minder te kijken ...