3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Firefly

De Firefly maakt deel uit van het Chinese Nio en valt op door zijn ronde koplampen. Heeft de Renault 5 er een geduchte concurrent bij?

De actieradius van de Firefly hebben we al getest en ook het snelladen met de Firefly is uitgebreid in kaart gebracht. Maar als potentiële koper wil je natuurlijk het naadje van de kous weten. Zodoende zetten we hieronder allerlei plus- en minpunten op een rij.

3 voordelen van de Firefly

Pluspunt 1: Fijn menu

Het lukt Chinese merken als MG en BYD niet om duidelijke en fraaie menu’s vorm te geven. De ontwerpers van Firefly kunnen het wel.

Pluspunt 2: Slimme opbergruimtes

De handleiding en veiligheidshesjes opbergen onder de bijrijdersstoel of de achterbank schept ruimte in het dashboardkastje en de kofferbak.

Pluspunt 3: Kleine auto, veel ruimte

Voor mensen met lange benen is de combinatie van een klein stuur en een slank dashboard ideaal: wát een bewegingsvrijheid.

3 nadelen van de Firefly

Minpunt 1: Wees nou een stil

Je kunt de Firefly wel stil krijgen, maar dan moet je op verschillende plekken in het menu piepjes en rijhulpsystemen uitschakelen.

Minpunt 2: Ik heb het koud

Chinese auto’s en climate control … 21 graden betekent elke keer wat anders: het kan heet zijn, maar ook koud of benauwd.

Minpunt 3: Waas in de voorruit

Als je het lichte interieur kiest, rijd je vaak in de mist. Het lichte dashboard reflecteert in de voorruit, in de vorm van een witte waas.

Waar laat je de laadkabel?

Onder de vloer van de kofferbak hoef je het niet te proberen, want daar zit de 143 pk sterke elektromotor. Dat-ie achterin ligt, heeft dan weer als voordeel dat onder de korte ‘motorkap’ ruimte is voor een riante frunk van 92 liter. Het is een diepe bak met een afvoer in de bodem. Hier past de laadkabel met gemak in, ook wel twee. Om het pakken en opbergen te vergemakkelijken, wordt de motorkap omhooggehouden door gasveren. Chic hoor. En nee, het snoer past niet in de opbergbak onder de achterbank.

Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

