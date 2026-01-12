Waarom je met de Firefly wilt snelladen tot 62 procent

Nieuws

Ontdek hoe snelladen met de Firefly verloopt. Wij brengen het laadverloop in kaart en timen hoe lang het duurt om van 10 tot 80 procent te gaan.

Met een Firefly onder je kont is het nog belangrijker om te wachten met snelladen totdat de batterij bijna leeg is. Alleen dan profiteer je van zijn maximale laadsnelheid. Wat dat scheelt in de praktijk? Stel nou dat je 30 procent batterijlading komt halen. Dan duurt het maar 10 minuten om van 10 naar 40 procent te gaan. Terwijl je 16 minuten staat te duimendraaien om 50 procent te verhogen tot 80 procent.

Dat komt doordat de laadsnelheid al bij 62 procent onder de magische grens van 50 kW duikt. Dat was het hoogst haalbare in de tijd van de eerste Nissan Leaf en Renault Zoe, maar voor moderne EV’s is 50 kW een slakkengang. Wij kunnen het niet aanzien en koppelen af.

Zo verloopt snelladen met de Firefly