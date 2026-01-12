Best in Class. Mercedes-Benz Vans.

Best in Class. Mercedes-Benz Vans. Meer weten

Waarom je met de Firefly wilt snelladen tot 62 procent

Waarom je met de Firefly wilt snelladen tot 62 procent

Ontdek hoe snelladen met de Firefly verloopt. Wij brengen het laadverloop in kaart en timen hoe lang het duurt om van 10 tot 80 procent te gaan.

Met een Firefly onder je kont is het nog belangrijker om te wachten met snelladen totdat de batterij bijna leeg is. Alleen dan profiteer je van zijn maximale laadsnelheid. Wat dat scheelt in de praktijk? Stel nou dat je 30 procent batterijlading komt halen. Dan duurt het maar 10 minuten om van 10 naar 40 procent te gaan. Terwijl je 16 minuten staat te duimendraaien om 50 procent te verhogen tot 80 procent.

Dat komt doordat de laadsnelheid al bij 62 procent onder de magische grens van 50 kW duikt. Dat was het hoogst haalbare in de tijd van de eerste Nissan Leaf en Renault Zoe, maar voor moderne EV’s is 50 kW een slakkengang. Wij kunnen het niet aanzien en koppelen af.

Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie

Waarom je met de Firefly wilt snelladen tot 62 procent

Zo verloopt snelladen met de Firefly

  1. In de folder staat dat de Firefly kan snelladen met 100 kW, bij ons gaat-ie niet harder dan 90 kW.
  2. Toch stroomt hij in 29 minuten vol (10 tot 80 procent). Dat getal uit de folder klopt dus wel.
  3. Tot 50 procent gaat het snelladen voorspoedig, vervolgens zet een scherpe daling in.
  4. Bij 60 procent is de vaart eruit moet je nog bijna een kwartier wachten om tot 80 procent te komen.
Lees ook Firefly (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Firefly (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Beter navigeren met Compass
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact