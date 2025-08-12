Firefly ziet het licht: Comfort krijgt iets waar je niet zonder kunt

Nieuws

De Firefly is voortaan ook leverbaar als Comfort. Hierdoor wordt de EV van Nio duurder, maar je krijgt er ook wat voor terug – waaronder iets waar je niet zonder kunt.

De Firefly Comfort kost 32.500 euro. Dat is meer dan de First Edition die voor 29.900 euro in de prijslijst staat. Die is al belachelijk compleet uitgerust, maar de Comfort doet hier nog een schep bovenop met:

10-spaaks 18-inch lichtmetalen velgen

een panoramadak

elektrisch bedienbare achterklep

verlicht logo op de neus

elektrisch bedienbare voorstoelen met ventilatie- én massagefunctie

Stoelverwarming heeft de First Edition o

ok al. Wat die uitvoering niet heeft, en de Comfort wél, is een laadkabel. Die is voor een EV tamelijk onmisbaar, maar bij de instapper moet je hiervoor 199 euro extra betalen.

Actieradius Firefly

De Firefly First Edition blijft voorlopig in het gamma. Meer uitrusting betekent niet meer accucellen. De batterij van de Comfort is even groot: 41,2 kWh. Daarmee bedraagt de actieradius 330 kilometer (WLTP). Daar houd je in de praktijk eerder 250 kilometer aan over.

Dat is aan de krappe kant. Vooral omdat de Firefly vanwege zijn ruimte prima door kan gaan als enige auto van een (klein) gezin. Het is dus even wachten op een goedkopere uitvoering die ónder de First Edition in de prijslijst komt te staan.