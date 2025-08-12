Firefly ziet het licht: Comfort krijgt iets waar je niet zonder kunt

Firefly ziet het licht: Comfort krijgt iets waar je niet zonder kunt

De Firefly is voortaan ook leverbaar als Comfort. Hierdoor wordt de EV van Nio duurder, maar je krijgt er ook wat voor terug – waaronder iets waar je niet zonder kunt.

De Firefly Comfort kost 32.500 euro. Dat is meer dan de First Edition die voor 29.900 euro in de prijslijst staat. Die is al belachelijk compleet uitgerust, maar de Comfort doet hier nog een schep bovenop met: 

  • 10-spaaks 18-inch lichtmetalen velgen
  • een panoramadak 
  • elektrisch bedienbare achterklep 
  • verlicht logo op de neus 
  • elektrisch bedienbare voorstoelen met ventilatie- én massagefunctie 

Stoelverwarming heeft de First Edition o

ok al. Wat die uitvoering niet heeft, en de Comfort wél, is een laadkabel. Die is voor een EV tamelijk onmisbaar, maar bij de instapper moet je hiervoor 199 euro extra betalen. 

Tip
De 100% elektrische Volkswagen ID.4
De 100% elektrische Volkswagen ID.4

De ruimte en comfort van een SUV met een elektrisch rijbereik tot 560 km*. Private lease 'm vanaf € 449 p/m*.

Stel 'm nu samen
Lees ook Bij deze leuke EV uit China moet je bijbetalen voor de laadkabel - en dit is de reden Firefly is toffe nieuwe EV, maar laadkabel kost extra - waarom eigenlijk?

Actieradius Firefly

De Firefly First Edition blijft voorlopig in het gamma. Meer uitrusting betekent niet meer accucellen. De batterij van de Comfort is even groot: 41,2 kWh. Daarmee bedraagt de actieradius 330 kilometer (WLTP). Daar houd je in de praktijk eerder 250 kilometer aan over.

Dat is aan de krappe kant. Vooral omdat de Firefly vanwege zijn ruimte prima door kan gaan als enige auto van een (klein) gezin. Het is dus even wachten op een goedkopere uitvoering die ónder de First Edition in de prijslijst komt te staan. 

Lees ook Firefly - niet iedereen is blij met de komst van deze elektrische nieuwkomer Firefly review: waarom niet iedereen blij is met deze nieuwkomer uit China
Tip
De 100% elektrische Volkswagen ID.4
De 100% elektrische Volkswagen ID.4

De ruimte en comfort van een SUV met een elektrisch rijbereik tot 560 km*. Private lease 'm vanaf € 449 p/m*.

Stel 'm nu samen
Wouter Vastenhout
Door Wouter Vastenhout

Noemt zichzelf geen ‘petrolhead’, want er is meer in het leven. Kan dus niet alle interne codes van automodellen opdreunen. Uitzondering is F56, de modelcode van de derde generatie Mini Cooper waar hij momenteel in rijdt. Heeft sinds 2007 ook een eerste generatie Mazda MX-5. Eerst als dagelijks vervoer, maar inmiddels genietend van zijn pensioen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Het grote vakantienummer
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact