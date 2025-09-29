Prijsvergelijking: deze elektrische hatchback verslaat de Firefly op prijs
De Firefly van 29.900 euro heeft veel spullen aan boord, maar ook weinig batterijcellen. Houdt hij zich staande in een prijsvergelijking met zijn directe concurrenten?
Firefly
De Firefly heeft een relatief kleine batterij van 41,2 kWh. Zijn concurrenten werken ook met dit formaat, maar geven je tevens de mogelijkheid te upgraden naar een groter exemplaar. Zoals 52 kWh in het geval van de Renault 5 of 54,2 kWh bij Mini.
In deze prijsvergelijking beperken we ons dus tot pak ʼm beet 40 kWh. Maar dan wel in combinatie met veel luxe, want de First Edition-uitvoering van de Firefly heeft stoelverwarming en adaptieve cruisecontrol standaard aan boord. Plus meer dan een dozijn luidsprekers - we gaan zien of een ander merk dat evenaart. Firefly is trouwens zo gierig als een Hollander, want de laadkabel kost extra.
Firefly
(41,2 kWh, 330 km, 143 pk)
- First Edition: 29.900 euro
- Adaptieve cruisecontrol: standaard
- Stoelverwarming: standaard
- 14 luidsprekers: standaard
- Laadkabel: 199 euro
- Totaalprijs: 30.099 euro
Duurder: Renault 5
De Renault 5 is de belangrijkste concurrent van de Firefly. En de versie met 40 kWh en 120 pk koop je al voor 27.990 euro. Maar we hebben de luxere Techno-uitvoering (29.990 euro) en de optielijst nodig om het autootje vergelijkbaar aan te kleden. Het uiteindelijke prijsverschil bedraagt 1000 euro. Het aantal luidsprekers is respectabel: 9 stuks.
Renault 5
(40 kWh, 312 km, 120 pk)
- Techno-uitvoering: 29.990 euro
- Adaptieve cruisecontrol: standaard
- Stoelverwarming: 500 euro
- 9 luidsprekers: 600 euro
- Laadkabel: standaard
- Totaalprijs: 31.090 euro
Duurder: Mini Cooper Electric
De elektrische Mini Cooper is sterker (180 pk), maar ook duurder (vanaf 31.490 euro). Hij verliest dus op voorhand van de Firefly, maar het prijsverschil loopt verder op. We moeten de Classic-uitvoering (33.790 euro) én het L-pakket van 4700 euro aanvinken. Adaptieve cruisecontrol is zelfs niet leverbaar in combinatie met de kleine batterij.
Mini Cooper Electric
(40,7 kWh, 300 km, 180 pk)
- Classic-uitvoering: 33.790 euro
- Adaptieve cruisecontrol: niet leverbaar
- Stoelverwarming
- en 10 luidsprekers: 4700 euro
- Laadkabel: standaard
- Totaalprijs: 38.490 euro
Duurder: BYD Dolphin Surf
Hoe versla je een vuurvlieg? Met een dolfijn ... Het maakt niet uit hoe je de BYD Dolphin Surf configureert, hij is altijd goedkoper dan de Firefly. De Comfort-uitvoering van 26.690 euro is het topmodel. Daar zit alles op en aan, behalve een hele rits luidsprekers. Maar 3 mille overhouden klinkt ons dan weer als muziek in de oren.
BYD Dolphin Surf
(43,2 kWh, 310 km, 156 pk)
- Comfort-uitvoering: 26.690 euro
- Adaptieve cruisecontrol: standaard
- Stoelverwarming: standaard
- 4 luidsprekers: standaard
- Laadkabel: standaard
- Totaalprijs: 26.690 euro
