TEST - Wie niet zit te wachten op actieradiusstress, is het beste uit met de Renault 5

Tests

Publiekslieveling Renault 5 E-Tech neemt het in een vergelijkende test op tegen de elektrische Fiat 500 en Mini Cooper. Vooral als je voor de eerste keer een EV koopt, wil je zo min mogelijk actieradiusstress; welke van de drie moet je in dit geval hebben?

De Mini wint als het puur op vermogen aankomt. Hij laat 184 pk los op de voorwielen. Het maximumkoppel bedraagt 290 Nm. De Cooper is snel, biedt veel recuperatie-instellingen (inclusief adaptief) en haalt een topsnelheid van 160 km/u. De 150 pk sterke Renault is in vergelijking hiermee de rust zelve, maar biedt wel meer tractie. Hij kent echter slechts twee standen (zwak en sterk) voor de remgeneratie.

De Fiat heeft vanwege zijn relatief lage gewicht aan 118 pk voldoende om vlot vooruit te komen, maar slurpt tijdens de test desondanks het meeste stroom naar binnen: 16,1 kWh/100 km gemiddeld. Dit komt neer op een rijbereik van 232 kilometer. De Mini haalt net iets meer dan 250 kilometer uit een volle batterij, maar heeft het laagste testverbruik (14,6 kWh/100 km).

Wie niet zit te wachten op klotsende oksels vanwege actieradiusstress, is het beste uit met de grote batterij van de Renault 5. Pas bij 351 échte kilometers moesten we een laadpaal opzoeken.

Renault 5 laadt het snelst

Nóg een voordeel van de Renault 5: je kunt snelladen met 100 kW. Google Maps stelt hierbij de meest ideale laadstops voor. Pijnpuntje: de laadpoort zit aan de bestuurderskant, een onhandige plek als je zoals gebruikelijk aan de rechterkant van de weg parkeert.

Ook de Mini laat nauwkeurig weten waar je moet laden, maar het laden zelf gaat trager dan bij de andere deelnemers (DC-laden: 70 kW).

De 500e laat je aanmodderen en stelt helemaal geen laadstops voor langs de route. Als je een laadpaal hebt gevonden, word je alsnog blij, want de Fiat laadt verrassend snel op met maximaal 85 kW.

Benieuwd naar de volledige test? Je vind 'm in Auto Review no. 8, een extra dik vakantienummer!