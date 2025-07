TEST - Mini Cooper E maakt gehakt van hardnekkig vooroordeel

Tests

De elektrische Mini Cooper maakt in een vergelijkingstest gehakt van een hardnekkig vooroordeel. Maar hiervoor moet je wel iets laten ...

De Mini Cooper E staat tegenover de elektrische Renault 5 E-Tech en de Fiat 500e. Als je wil weten wie wint, verwijzen we je graag door naar Auto Review no. 8. Als je nog op vakantie gaat, is dat sowieso een goed idee; in dit extra dikke zomernummer staan 5 lekkere leesverhalen voor bij het zwembad of op het strand.

We kunnen je al verklappen dat de Mini Cooper niet wint. Dat wil zeggen: niet overall. De hier afgebeelde gele Cooper wint wel degelijk twee testonderdelen, waaronder een heel verrassende, namelijk het hoofdstuk 'kosten'. De Mini Cooper E is namelijk goedkoper dan je waarschijnlijk verwacht.

Mini Cooper E: meer vermogen, minder actieradius

De Mini Cooper E kost in Nederland 31.490 euro én heeft het hoogste vermogen, 184 pk. De Renault 5 die qua vermogen een beetje in de buurt komt, is de 150 pk sterke Comfort Range. Die is als Evolution te koop vanaf 30.990 euro. Dat is maar 500 euro goedkoper dan de sterkere Mini. De 5 heeft wél de grootste batterij (52 kWh). De Cooper E geeft het op bij 40,7 kWh. De actieradius is 300 km (Renault: 416 km).

De Fiat 500e is de duurste auto uit dit vergelijk – ook die zag je vast niet aankomen. Voor de krachtigste uitvoering met 118 pk dien je 33.490 euro bij de Fiat-dealer achter te laten. De batterij heeft een capaciteit van 42 kWh. Hiermee kom je in theorie 332 km ver.

Dit moet je niet doen

Voor die relatief lage prijs van de Mini Cooper, moet je de optielijst links laten liggen. En juist bij Mini is dat lastig. Hier vind je bijvoorbeeld de kekke kleurtjes die een Mini zo leuk maken, zoals British Racing Green met een zwart of wit dak. Als je dat wilt, ga je naar het tweede uitrustingsniveau Classic dat 33.790 euro kost. De gele kleur op de foto is in Nederland zelfs helemaal niet leverbaar. Jammer.

Kies je vervolgens 18-inch wielen (ipv 17 inch), kom je al uit op 34.490 euro. En zo is de Cooper E alsnog de duurste auto uit de test. Het trucje is dus om de basisversie Essential te nemen en je niet laten verleiden door alle opties die Mini aanbiedt. Dat je hiervoor in een wat saaie witte, grijze, zwarte of donkerblauwe Mini rijdt, moet je voor lief nemen.

Elektrische Mini is verrassend ruim

Het tweede testonderdeel dat de Mini wint, is 'in-/exterieur'. Mini weet als geen ander hoe je kleine auto’s moet maken die ruimer en groter aanvoelen. De Cooper zit voorin verrassend ruim én heeft redelijk bruikbare achterstoelen. Al moet je wel enige moeite doen om hier te komen.

Het Vijfje scoort punten met zijn 5-deurscarrosserie en ruimte voorin. Met zijn tweetjes op pad, biedt hij eigenlijk alles wat je nodig hebt – inclusief een verrassend grote bagageruimte met een inhoud van 326 tot 1106 liter. Het wordt een ander verhaal als je nog iemand meeneemt, de ruimte op de achterbank is net aan. Bovendien zitten je voeten zowat klem onder de voorstoel.

De elektrische Fiat 500 laat zien dat interieurruimte niet zijn sterkste punt is. De 500e 3+1 met piepklein achterdeurtje verandert hier niks aan, al stap je wel gemakkelijker in. Aan de andere kant: ook de Mini en de Renault zijn geen ruimtewonders. Ook hier heeft vorm duidelijk voorrang gekregen boven functie.