Review: verliest Renault 5 zijn charme als je een goedkope uitvoering neemt?

Sinds de lancering van de Renault 5 zijn er twee goedkope versies bijgekomen. Hoeveel handige functies en leuke versiersels kun je inleveren, voordat het elektrische Vijfje zijn charme verliest? Wij testen de Renault 5 Evolution van 27.990 euro.

Wat is opvallend aan de goedkope Renault 5?

Bij de Renault 5 kun je kiezen uit twee basismodellen en dat is opvallend. Je hebt de Evolution-uitvoering van 27.990 euro waarin wij rijden. Dat is goedkoopste van vier uitvoeringen (Evolution, Techno, Ioniq Cinq, Roland-Garros). Een uitgekleed model dus, maar evengoed een volwaardige EV met een warmtepomp, een snellaadpoort en stoelverwarming (opt.). Dit is de goedkoopste manier om in een volwaardige Renault 5 te rijden.

Dan is er ook nog de 95 pk sterke Five-uitvoering van 24.990 euro. Een echte budget-Renault 5. Geen snelladen, geen warmtepomp en zelfs geen optielijst. Hij is er in het groen en het zwart. Je mag blij zijn dat-ie airco en een touchscreen met telefoonkoppeling heeft. Maar ere wie ere toekomt: Renault beloofde een elektrisch Vijfje onder magische grens van 25 mille uit te brengen en dat is ze gelukt.

Wat is goed aan de Renault 5 Evolution?

Bij vraag 3 lees je wat de Evolution-uitvoering allemaal niet heeft, maar er is ook een heleboel overgebleven. Neem zou de buitenkant: groen is de heerlijke standaardkleur en de plastic wieldoppen staan de R5 beregoed.

Natuurlijk komt het design nog beter tot zijn recht met een two-tone dak, een rode streep en glimmend lichtmetaal, maar de eenvoud van een groen Vijfje met leuke wieldoppen heeft ook zijn charmes. Geel, zwart of wit zijn trouwens leverbaar tegen meerprijs.

Ook als je niet de hoofdprijs betaalt, blijft de Renault een fijn rijdende auto. Hij ligt stevig op de weg, de besturing is nauwkeurig en zowel het zit- als het veercomfort zijn berekend op lange ritten. Al kun je wel horen dat bij de goedkope uitvoering is bespaard op geluidsisolatie. Vooral op de snelweg klinkt meer ruis door in de cabine – niet heel storend, maar wel merkbaar.

Over lange ritten gesproken: de Evolution-uitvoering is te combineren met beide batterijen: 40 en 52 kWh. Wij hebben de actieradius van de Renault 5 met 40 kWh getest op 100 km/h en kwamen 235 kilometer ver. Hieronder lees je de hele test.

Wat moet je inleveren met een goedkope Renault 5?

We denken aan een uitspraak van een Renault 5-ontwerper: “Je herinnert niet zozeer een auto in zijn geheel, maar bepaalde typische eigenschappen of uiterlijkheden”. Bij de R5 denken we aan het oplichtende Vijfje op de motorkap dat laat zien hoe vol de batterij is en de gele of blauwe bekleding in het hoogwaardig interieur. Maar dat heeft de Evolution allemaal niet …

Het interieur van onze Evolution-uitvoering is gewoon zwart met wit. Op foto’s oogt het dashboard best aardig, maar alles is van hard plastic gemaakt. Het stuur van uitloopvrije gummiknuppels voelt ook goedkoop aan. Het zachte plafond met ruitjespatroon is gelukkig behouden. En de stoelen voelen ook zacht aan. De charmes zijn niet compleet verdwenen.

Zodra we gaan rijden, merken we dat de achteruitrijcamera en het navigatiesysteem ontbreken. Onderweg ben je dus zelf verantwoordelijk voor het vinden van een laadpaal. Dat is een beetje schraal, maar je kunt eenvoudig je telefoon koppelen en een navigatie-app op het touchscreen van de auto toveren.

Wat moet je weten over de prijs van de Renault 5?

Dat je 27.990 euro betaalt voor een Renault 5 Evolution Urban Range (40 kWh), is al aan bod gekomen. Maar op dit moment (augustus 2025) geeft Renault 1500 euro extra inruilwaarde als je precies deze uitvoering koopt.

Sowieso is het slim om de aanbiedingen van Renault in de gaten te houden, want is altijd wel een inruilactie, financieringsactie of private lease-actie voor de R5 waarvan je kunt profiteren.

Goedkoop Renault 5 rijden met private lease

De Renault 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 5 private lease prijzen.

Wat vind ikzelf van de Renault 5 Evolution?

Als je een goedkope uitvoering van de Renault 5 koopt, verliest hij een deel van zijn charmes. Je ziet precies waar je prijsverschil met de duurdere versies in zit: het dashboard en het stuur doen goedkoop aan, op motorkap zit geen batterijlampje in de vorm van een ‘5’, er klinkt meer ruis in de cabine en je moet zelf op zoek naar laadpalen.

Als je het mij vraagt, zijn dit geen dealbreakers. De R5 Evolution blijft een leuk autootje om te zien en in te rijden. En op EV-gebied zit alles wel snor: hij heeft een warmtepomp, kan snelladen en is leverbaar met beide batterijen.

Tegelijkertijd hoef je voor de luxere en fraaiere Techno-uitvoering ‘maar’ 2000 euro extra te betalen. Als autoliefhebber zou ik dat toch serieus overwegen.