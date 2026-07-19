Getekend door ex-Ferrari-designer: deze goedkope SUV coupé daagt Tesla Model Y uit

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Xpeng heeft in München de nieuwe L03 onthuld, een elektrische SUV-coupé. Het model verschijnt in Nederland in drie uitvoeringen, waarvan de instapper ruim onder de 40.000 euro blijft.

Voor het ontwerp haalde het merk JuanMa Lopez binnen, voormalig hoofd exterieurdesign bij Ferrari. Als je ons verteld had dat de man eerder bij Vinfast of Leapmotor had gewerkt, hadden we het ook geloofd. De L03 oogt wat ons betreft weinig origineel en zeker niet Italiaans. Of is Lopez stiekem ook de man achter de Ferrari Luce in plaats van Jony Ive?

De lage daklijn, aflopende achterzijde, doorlopende verlichting en portieren zonder raamstijlen volgen vooral het bekende recept van veel recente Chinese SUV’s. Zet 'm op een rijtje met 5 concurrenten uit eigen land en je hebt geen idee wat wat is. Wel is de luchtweerstandscoëfficiënt met 0,228 opvallend laag.

Concurrenten Xpeng L03

De Xpeng L03 is het kleinste model van het merk tot dusver, maar meet van kop tot kont toch nog altijd 4,65 meter. Hij is 1,92 meter breed en steekt 1,60 meter de hoogte in. De bagageruimte meet 539 tot 1640 liter. Met die afmetingen neemt het onder meer de Tesla Model Y op de korrel, maar ook de Skoda Enyaq, Toyota bZ4X en Peugeot E-3008 moeten op hun tellen passen.

Xpeng meldt dat de auto 37 opbergvakken heeft; allerlei losse spullen kwijtraken moet dus geen probleem zijn. De uitdaging is om ze daarna terug te vinden … Caravanliefhebbers mogen zich verheugen over een trekgewicht van 1500 kilogram.

Interieur en uitrusting

Binnenin trekt vooral het centrale touchscreen van 15,6 inch de aandacht. Google Maps is in het navigatiesysteem geïntegreerd. Verder trakteert de L03 de bestuurder op een compact digitaal instrumentarium en een head-up display. Automatische klimaatregeling is standaard en als je je stoelen in de loungestand zet, kun je tijdens laadpauzes volop genieten van de sfeerverlichting in 256 kleuren.

Alles ziet er verzorgd uit en van Xpeng zijn we gewend dat het met de interieurmaterialen en afwerking wel snor zit.

Xpeng L03 prijs en actieradius

De Nederlandse prijslijst begint bij een scherpe 36.990 euro voor de L03 RWD Standard Range (58,3 kWh). Deze achterwielaangedreven versie heeft 245 pk en een opgegeven actieradius van maximaal 445 kilometer.

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De RWD Long Range gebruikt dezelfde 245 pk sterke elektromotor, maar heeft een grotere batterij (71,2 kWh), waarmee het rijbereik tot maximaal 520 kilometer stijgt. Deze uitvoering kost minimaal 39.990 euro.

Bovenaan staat de L03 AWD Performance. Die heeft twee elektromotoren, vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 388 pk. Goed voor de prestaties (0-100 km/h in 4,5 s), maar niet voor de actieradius, want die slinkt tot maximaal 440 kilometer. De prijs begint bij 42.990 euro. Snelladen van 10 naar 80 procent gaat in zo'n 20 minuten, al zal dat per versie iets verschillen.

Wanneer de eerste exemplaren in Nederland worden afgeleverd, heeft XPENG nog niet bekendgemaakt, maar reken op de herfst van 2026.