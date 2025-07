Dit is de goedkoopste EV met meer dan 500 kilometer actieradius

Nieuws

Als automerken een speciale editie van een model op de markt brengen, is dat meestal niet zo spannend. Maar de Pure Edition van Hyundai verdient wél meer aandacht.

Eerst even de specs. De elektrische Hyundai Kona is te koop met 135 pk of 204 pk. De Standard Range met 135 pk heeft een actieradius van 380 kilometer, de Long Range haalt in de Comfort en Comfort Smart-uitvoering zelfs 510 kilometer.

Nu heeft Hyundai een nieuwe versie van de Kona geïntroduceerd. Het gaat om de Pure Edition. Hij is er ook met 135 pk en 204 pk. Maar nu komt het interessante: dankzij de Pure Edition is de Hyundai Kona Electric plotseling 4000 euro goedkoper geworden.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Hyundai Kona Electric 4000 euro goedkoper

De prijs van de Hyundai Kona Electric Long Range is nu 35.995 euro (was 39.995 euro). En dankzij deze lagere prijs is de Kona nu de goedkoopste elektrische auto met een rijbereik van meer dan 500 kilometer.

De lagere prijs betekent niet dat Hyundai je op een houtje laat bijten. Standaard heeft de Pure Edition adaptieve cruisecontrol, een 12,3-inch touchscreen met navigatiesysteem, automatische airconditioning en 17-inch lichtmetalen wielen. Ook stoel- en stuurverwarming en een achteruitrijcamera zijn bij de prijs inbegrepen.

Hyundai Ioniq 5 Pure Edition

Ook van de Hyundai Ioniq 5 verschijnt een Pure Edition. Die kost 43.995 euro (Standard Range, 170 pk) of 47.995 euro (Long Range, 229 pk). De Standard Range heeft een actieradius van 440 kilometer, de Long Range haalt 625 kilometer.

De Pure Editions hebben onder meer elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming op alle zitplaatsen en een elektrische achterklep.

Goedkoopste Hyundai Ioniq 5

Bij de Ioniq 5 zijn de Pure Editions niet de goedkoopste versies. De goedkoopste Hyundai Ioniq 5 is de Standard Range Style, met een prijs van 42.995 euro.

Als je naar de Hyundai-dealer rent om een Pure Edition te kopen, zie je wel de Kona staan, maar nog niet de Ioniq 5 Pure Edition. Die komt, zo zegt Hyundai, op korte termijn.