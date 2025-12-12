Onderzoek: deze moderne EV verliest opvallend genoeg de meeste kilometers in de kou
Hoeveel actieradius houd je over als het buiten vriest? Uit het grote Recurrent-onderzoek blijkt dat het verschil tussen elektrische modellen enorm is. Sommige EV’s leveren nauwelijks in, terwijl andere bij –7 graden tot een derde van hun rijbereik verliezen.
Tesla blijft de benchmark, met de Model S en Model X als absolute toppers. Hyundai en Kia doen het opvallend goed – op één uitzondering na – terwijl compacte en oudere modellen, zoals de BMW i3 en Volkswagen e-Golf, duidelijk meer last hebben van kou.
De volledige resultaten per model, gemeten bij 0 °C en –7 °C:
|Model
|Bereik bij 0°C
|Bereik bij –7°C
|Tesla Model S
|87%
|82%
|Tesla Model X
|86%
|81%
|Tesla Model Y
|82%
|78%
|Tesla Model 3
|81%
|73%
|Hyundai Ioniq 5
|80%
|73%
|Kia Niro EV
|80%
|73%
|Hyundai Ioniq 6
|79%
|72%
|Audi e-tron
|79%
|72%
|Nissan Leaf
|78%
|72%
|BMW iX
|78%
|70%
|Kia EV6
|78%
|70%
|Mini Cooper
|78%
|68%
|BMW i4
|78%
|70%
|Hyundai Ioniq Electric
|78%
|70%
|Audi Q8 e-tron
|78%
|69%
|Jaguar I-Pace
|78%
|69%
|Ford Mustang Mach-E
|77%
|69%
|Nissan Ariya
|77%
|69%
|Kia EV9
|77%
|68%
|Audi e-tron Sportback
|76%
|68%
|Hyundai Kona Electric
|76%
|68%
|Volkswagen e-Golf
|76%
|67%
|Volkswagen ID.4
|75%
|68%
|BMW i3
|73%
|63%
Moderne EV’s presteren niet altijd beter
De Tesla Model S en Model X tonen dat slimme warmtehuishouding het verschil maakt: zelfs bij vrieskou behouden ze meer dan 80 procent van hun zomerse bereik. Ook Hyundai en Kia doen het opvallend goed – hun nieuwste generatie warmtepompen blijkt bijzonder efficiënt.
Dat de ondertussen op leeftijd rakende BMW i3 en Volkswagen e-Golf onder aan de lijst bungelen, verrast ons niet. Maar de positie van de Hyundai Kona en de Volkswagen ID.4 is schrijnender. Dit zijn moderne, populaire modellen, maar ze weten toch niet goed hun actieradius in de kou te behouden. De EV’s blijven steken op 76 en 75 procent bij het vriespunt en dalen naar 68 procent bij –7 graden.
Kou kost kilometers
Waarom verliezen elektrische auto’s überhaupt range in de kou? Dat komt doordat de batterijchemie vertraagt bij lage temperaturen, en bovendien vraagt de cabineverwarming flink wat stroom. Een warmtepomp maakt hier het verschil: die gebruikt restwarmte en buitenlucht, en kan zo tot vier keer efficiënter verwarmen dan een klassiek systeem.
De conclusie
Wie vaak rijdt bij winterse temperaturen, heeft baat bij een auto met een moderne warmtepomp. Tesla’s blijven de koplopers, maar ook Hyundai en Kia tonen dat slimme techniek net zo belangrijk is als accugrootte. Al is de Hyundai Kona een minder goed voorbeeld daarvan. Net zoals de Volkswagen ID.4 overigens. Uit de resultaten blijkt dat zelfs moderne EV’s nog niet allemaal winterproof zijn.
