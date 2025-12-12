Onderzoek: deze moderne EV verliest opvallend genoeg de meeste kilometers in de kou

Deze moderne EV verliest opvallend genoeg de meeste kilometers in de kou

Hoeveel actieradius houd je over als het buiten vriest? Uit het grote Recurrent-onderzoek blijkt dat het verschil tussen elektrische modellen enorm is. Sommige EV’s leveren nauwelijks in, terwijl andere bij –7 graden tot een derde van hun rijbereik verliezen.

Tesla blijft de benchmark, met de Model S en Model X als absolute toppers. Hyundai en Kia doen het opvallend goed – op één uitzondering na – terwijl compacte en oudere modellen, zoals de BMW i3 en Volkswagen e-Golf, duidelijk meer last hebben van kou.

Lees ook EV’s in de winter: merken uit dit grote autoland presteren opvallend matig Elektrische auto's uit dit grote autoland presteren opvallend zwak in de winter

De volledige resultaten per model, gemeten bij 0 °C en –7 °C:

Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Model Bereik bij 0°C Bereik bij –7°C
Tesla Model S87%82%
Tesla Model X86%81%
Tesla Model Y82%78%
Tesla Model 381%73%
Hyundai Ioniq 580%73%
Kia Niro EV80%73%
Hyundai Ioniq 679%72%
Audi e-tron79%72%
Nissan Leaf78%72%
BMW iX78%70%
Kia EV678%70%
Mini Cooper78%68%
BMW i478%70%
Hyundai Ioniq Electric78%70%
Audi Q8 e-tron78%69%
Jaguar I-Pace78%69%
Ford Mustang Mach-E77%69%
Nissan Ariya77%69%
Kia EV977%68%
Audi e-tron Sportback76%68%
Hyundai Kona Electric76%68%
Volkswagen e-Golf76%67%
Volkswagen ID.475%68%
BMW i373%63%
Deze moderne EV verliest opvallend genoeg de meeste kilometers in de kou
Deze moderne EV verliest opvallend genoeg de meeste kilometers in de kou

Moderne EV’s presteren niet altijd beter

De Tesla Model S en Model X tonen dat slimme warmtehuishouding het verschil maakt: zelfs bij vrieskou behouden ze meer dan 80 procent van hun zomerse bereik. Ook Hyundai en Kia doen het opvallend goed – hun nieuwste generatie warmtepompen blijkt bijzonder efficiënt.

Dat de ondertussen op leeftijd rakende BMW i3 en Volkswagen e-Golf onder aan de lijst bungelen, verrast ons niet. Maar de positie van de Hyundai Kona en de Volkswagen ID.4 is schrijnender. Dit zijn moderne, populaire modellen, maar ze weten toch niet goed hun actieradius in de kou te behouden. De EV’s blijven steken op 76 en 75 procent bij het vriespunt en dalen naar 68 procent bij –7 graden.

Meer lezen over elektrische auto's en auto's met een verbrandingsmotor? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Kou kost kilometers

Waarom verliezen elektrische auto’s überhaupt range in de kou? Dat komt doordat de batterijchemie vertraagt bij lage temperaturen, en bovendien vraagt de cabineverwarming flink wat stroom. Een warmtepomp maakt hier het verschil: die gebruikt restwarmte en buitenlucht, en kan zo tot vier keer efficiënter verwarmen dan een klassiek systeem.

De conclusie

Wie vaak rijdt bij winterse temperaturen, heeft baat bij een auto met een moderne warmtepomp. Tesla’s blijven de koplopers, maar ook Hyundai en Kia tonen dat slimme techniek net zo belangrijk is als accugrootte. Al is de Hyundai Kona een minder goed voorbeeld daarvan. Net zoals de Volkswagen ID.4 overigens. Uit de resultaten blijkt dat zelfs moderne EV’s nog niet allemaal winterproof zijn.

Lees ook Zo zorgt een warmtepomp in je EV voor extra waardevolle kilometers EV-rijders opgelet: zo nuttig is de warmtepomp werkelijk in de winter
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Dacijaaaaaa!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact