EV-rijders opgelet: zo nuttig is de warmtepomp werkelijk in de winter

Elektrische auto’s verliezen in de winter flink wat actieradius – maar niet allemaal evenveel. Het verschil zit hem vaak in één onderdeel: de warmtepomp. Die maakt het binnen warm zonder dat je batterij daar onnodig onder lijdt.

Waarom verwarmen bij een EV zoveel energie kost

In een benzine- of dieselauto verdwijnt een groot deel van de energie als warmte. Slechts een kwart van de brandstofenergie wordt daadwerkelijk gebruikt om vooruit te komen, de rest straalt weg via motor en uitlaat.

Een elektrische auto werkt veel efficiënter en produceert nauwelijks restwarmte. Daarom moet de verwarming van de auto zelf warmte opwekken, meestal met een soort elektrische kachel die stroom omzet in hitte. Dat werkt prima, maar het is energie-intensief. Het kan 4 tot 8 kW kosten, wat van de batterijcapaciteit afgaat. Dat merk je direct in de praktijk: bij kou kan het rijbereik zomaar 30 tot 40 procent lager uitvallen, uiteraard afhankelijk van de temperatuur en het model.

Wat doet een warmtepomp anders?

Een warmtepomp pakt het slimmer aan. In plaats van stroom om te zetten in hitte, haalt hij warmte uit de buitenlucht, zelfs bij temperaturen rond het vriespunt, en pompt die naar binnen. Dat gebeurt via een koelmiddel dat wordt samengeperst, net als bij een omgekeerde airco.

Met dezelfde hoeveelheid stroom haalt een warmtepomp drie tot vier keer zoveel warmte binnen als een gewone elektrische kachel. Pas bij temperaturen rond de -18 °C wordt dat voordeel kleiner, omdat er dan simpelweg te weinig warmte in de buitenlucht te vinden is.

Zoveel scheelt het echt in actieradius

Uit gegevens van Recurrent blijkt dat elektrische auto’s met een warmtepomp in winterse omstandigheden zo’n 8 tot 10 procent meer bereik behouden bij temperaturen rond het vriespunt. Dat voordeel komt uitsluitend doordat de verwarming efficiënter werkt. Het totale winterverlies, dus inclusief de invloed van de koude accu en aandrijflijn, ligt doorgaans hoger, rond de 30 à 40 procent. Een warmtepomp helpt dat verlies deels beperken, maar kan het niet volledig voorkomen.

Een concreet voorbeeld uit het onderzoek: een Tesla Model 3 zonder warmtepomp verbruikt rond het vriespunt zo’n 26 procent meer energie, terwijl een Model Y met warmtepomp onder dezelfde omstandigheden slechts 8 procent meer verbruikt.

Warm de auto slim op

Naast een warmtepomp helpt ook slim gebruik van de klimaatbeheersing om energie te besparen. Door je auto te preconditioneren, oftewel voorverwarmen terwijl hij nog aan de laadpaal hangt, gebruik je netstroom in plaats van accustroom. Stoel- en stuurverwarming vragen bovendien veel minder energie dan het opwarmen van de hele cabine.

Conclusie

Een warmtepomp is dus geen kwestie van luxe, maar een slimme investering voor wie veel rijdt in koud weer. Het systeem haalt meer kilometers uit dezelfde hoeveelheid stroom en zorgt ervoor dat je ook op koude dagen comfortabel én efficiënt onderweg bent.