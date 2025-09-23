Winterbandentest ANWB: goedkope banden zijn levensgevaarlijk

Nieuws

Wie denkt slim te besparen met goedkope winterbanden, komt bedrogen uit. Uit de nieuwste ANWB-winterbandentest blijkt dat liefst elf van de veertien budgetmerken ronduit onveilig zijn. Dat merk je aan instabiel rijgedrag, lange remwegen en snelle slijtage. Goedkoop is dus vaak duurkoop.

Voor de test werden 31 banden onderzocht in maat 225/40 R18V – een populaire maat voor auto’s in middenklasse. Denk aan de Audi A3, BMW 1-serie, Mercedes A-klasse en Volkswagen Golf. Juist hier neemt het aanbod van onbekende, goedkope merken snel toe. Maar waar een premiumband op nat wegdek al na 31,7 meter stilstaat, hebben sommige budgetbanden bijna 47,1 meter nodig. Een verschil dat in een noodsituatie levensgevaarlijk kan zijn.

Budgetbanden zakken door het ijs

Merken die slecht uit de test kwamen, zijn onder meer Radar, Nankang, Petlas en Syron. Toch hoeft een betaalbare band niet per se onveilig te zijn: Hankook, Kleber en Matador bieden redelijke prestaties voor wie op de prijs wil letten zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.

Premium blijft de beste keuze

De echte toppers zijn nog altijd de bekende A-merken. Goodyear, Michelin, Continental en Bridgestone scoren hoog op veiligheid, levensduur en brandstofverbruik. Zo houdt de Goodyear UltraGrip Performance 3 het ruim 76.000 kilometer vol en scoort Michelin sterk op droog wegdek.

Top 3 winterbanden uit de ANWB-test (225/40 R18V)

Goodyear UltraGrip Performance 3 – beste op nat wegdek, levensduur 76.500 km Michelin Pilot Alpin 5 – sterk op droog wegdek, levensduur 67.000 km Hankook i*cept evo3 W330 – voordeligste keuze per kilometer, levensduur 72.400 km

Extra tip: de Continental WinterContact TS 870 P is de zuinigste én stilste band.

Goedkoop wordt vaak duurkoop

Dat goedkope banden vaak sneller slijten, soms al na 34.000 kilometer, maakt de rekensom simpel. Premiumbanden kunnen tot 75.000 kilometer meegaan en besparen bovendien brandstof. Het verschil in verbruik kan oplopen tot 0,4 liter per 100 kilometer, wat over 50.000 kilometer bijna 400 euro scheelt.

Slim plannen

De conclusie van de ANWB is duidelijk: laat je niet alleen leiden door de prijs. Een veilige winterband biedt meer grip en is op de lange termijn juist voordeliger. Plan bovendien de bandenwissel op tijd, want met de herfst voor de deur lopen wachttijden in werkplaatsen snel op.