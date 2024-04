Zo weet je of je winterbanden nog een seizoen meekunnen

Nieuws

Het is 1 april geweest, tijd om de winterbanden van je auto terug te wisselen naar zomerrubber. Maar heeft het wel zin om je huidige winterbanden tot de volgende winter op te slaan? Zo weet je of ze nog een seizoen meekunnen.

Leeftijd winterbanden

Net als Apfelstrudel, Kaiserschmarren en Currywurst zijn (winter)banden slechts beperkt houdbaar. Na 10 jaar is het niet raadzaam om er nog op door te rijden. Maar anders dan bij die typische wintersportlekkernijen, staat er op banden geen tenminste-houdbaar-tot-datum. Wel kun je zien hoe oud een band is. De productiedatum van een band staat vermeld met vier cijfers: weeknummer en jaartal. Dit heet ook wel de DOT-code. Zie je ‘0512’ staan, dan komt die band uit week 5 van 2012.



Nog een jaar in de schuur leggen of in het winterbandenhotel opslaan is dus zonde van de ruimte en het geld, want deze banden zijn niet meer veilig. Want ook al zien ze er nog prima uit, het rubbermengsel is vaak verhard, waardoor de grip op het wegdek sterk vermindert. En dat wil je niet hebben – zeker niet bij winterbanden.

Droogtescheurtjes en beschadigingen in winterbanden



Overigens is de productiedatum niet het enige waaraan je kunt zien dat je (winter)banden beter kunt afvoeren. Vaak is het rubber uitgedroogd en ontstaan er scheurtjes. Zijn dit slechts marginale haarscheurtjes in het loopvlak, dan is er geen reden voor paniek.



Maar als er sprake is van grotere, diepere scheuren die ook in de groeven tussen de lamellen en in de wang zitten, neemt het risico op een klapband toe. Ernstiger zichtbare schade is helemaal uit den boze. Dan hebben we het over vervorming van de zijwang, insnijdingen en uitstulpingen.



Profieldiepte winterbanden

Voor zomerbanden geldt een minimale profieldiepte van 1,6 millimeter. Bij de apk wordt vanaf 2,5 millimeter het advies gegeven de banden te laten vervangen. Maar voor winterbanden geldt een veiligheidsnorm van 4 millimeter. Komt de profieldiepte daaronder, dan wordt aangeraden om de winterbanden te vervangen. Winterbanden met te weinig profiel hebben op sneeuw en ijs namelijk niet meer de gewenste wintereigenschappen.



Sterker nog, in Duitsland gelden ze onder winterse omstandigheden niet meer als winterband. Dat betekent dat je in geval van schade tegen problemen met de verzekering kunt aanlopen en dat wil je niet. Rijd je alleen in Nederland op winterbanden en mijd je sneeuw en ijs, dan kun je de winterbanden met iets minder dan 4 mm profiel waarschijnlijk nog wel een seizoen gebruiken.