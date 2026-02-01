Superdeal: Een nieuwe Hyundai Kona Hybrid voor 189 euro per maand

BOEK NU EEN PROEFRIT

Toe aan een nieuwe auto? De Hyundai Kona Hybrid is niet alleen ruim, zuinig en compleet uitgerust, je kunt hem nu ook al rijden vanaf een bijzonder aantrekkelijke 189 euro per maand. Boek snel een proefrit!

De Hyundai Kona groeide in korte tijd uit tot een van de populairste modellen van het merk. Niet alleen door zijn herkenbare design, maar vooral omdat hij prettig rijdt en in hybride vorm verrassend zuinig én betaalbaar is. Precies die combinatie maakt de Kona Hybrid voor veel mensen zo aantrekkelijk. En dat is hij op dit moment meer dan ooit.

Voor modeljaar 2026 kreeg de Kona Hybrid een bescheiden, maar merkbare vermogensupgrade. Het systeemvermogen stijgt naar 138 pk, terwijl het gemiddelde WLTP-verbruik met 4,6 tot 4,8 l/100 km netjes onder de vijf liter blijft. Dat betekent net wat meer souplesse, zonder in te leveren op efficiëntie.

De prijs blijft daarbij opvallend scherp. Dankzij de huidige korting van € 2.500 stap je nu al in vanaf € 33.495. Bovendien is het uitrustingsaanbod voor 2026 verder uitgebreid, waardoor je de Kona Hybrid nog beter kunt laten aansluiten op wat jij belangrijk vindt.

Een Kona Hybrid voor elke smaak én elk budget

De korting geldt voor alle uitvoeringen. Zelfs de E-Motion, de instapversie, is al rijk uitgerust. Denk aan voorzieningen die in het segment van compacte SUV’s zeker niet vanzelfsprekend zijn. Ook op veiligheidsgebied gaat de Kona verder dan de EU-verplichtingen die sinds 2024 gelden.

Zo zijn onder meer adaptieve cruisecontrol met stopfunctie, rijstrookassistent en een camera-gebaseerde vermoeidheidsherkenning standaard. Fijn detail: de Kona heeft nog volop fysieke knoppen. Dat maakt de bediening overzichtelijk en zorgt ervoor dat je je aandacht bij de weg houdt. Verder zijn full-LED-koplampen, parkeersensoren vóór en achter met achteruitrijcamera en automatische climate control met twee zones standaard aanwezig.



Wie meer wil, heeft keuze uit vier extra uitrustingsniveaus. Comfort en Premium zijn gericht op extra gemak en luxe, terwijl de N Line en N Line Sky juist een sportievere uitstraling en beleving bieden.

Tot slot: elke Kona Hybrid wordt geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie en 8 jaar (of 160.000 km) garantie op de hoogvoltagebatterij.

Wil je zelf ervaren hoe de Kona Hybrid rijdt en of hij bij je past? Plan dan eenvoudig een proefrit via het formulier hieronder. We beloven dat je relaxter uit- dan instapt. En de Hyundai-dealer vertelt je na afloop graag alles over die superdeal van 189 euro per maand.