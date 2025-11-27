Overweeg je een Hyundai? Deze drie modellen zijn absoluut de moeite waard

Nieuws

Een drastische wijziging van de designtaal en het bijspijkeren van de kwaliteit hebben ervoor gezorgd dat Hyundai en zustermerk Kia tegenwoordig als warme broodjes over de toonbank vliegen. Heb je interesse om een Hyundai te kopen, nieuw of tweedehands, dan vind je hieronder drie modellen die de moeite waard zijn.

Hyundai Inster

Er komen steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt. De Hyundai Inster is een van die modellen en wel een heel aantrekkelijke ook. Het is een compacte stadsauto met een hoge daklijn en een opmerkelijk design.

De Inster is bewust zo vormgegeven om de binnenruimte te maximaliseren. En dat is gelukt, want voor een kleine auto heeft de Inster een verrassend ruim interieur. Daar moet bij gezegd worden dat-ie door zijn smalle koets geen vijf maar vier stoelen heeft. Mogelijk een klein compromis, zeker geen dealbreaker.

De Inster is in 2024 op de markt gekomen en in rap tempo uitgegroeid tot een van de populairste nieuwe Hyundai’s. Dat heeft niet alleen te maken met zijn scherpe prijs, praktische karakter en manoeuvreerbare rijgedrag, maar ook met de techniek.

De Inster is een zeer capabele EV waarvan zelfs de basisversie al een behoorlijke actieradius heeft, namelijk 327 kilometer (42 kWh). Ga je voor het grotere accupakket (49 kWh) dan is 370 kilometer haalbaar. En dit alles is nieuw verkrijgbaar vanaf iets meer dan 23.000 euro.

Hyundai Kona

Een jaar of tien geleden gaat Hyundai mee in de crossover-hype. De Koreaanse fabrikant heeft dan al de Tucson en Santa Fe in het gamma, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Vandaag de dag zijn er liefst acht SUV’s in de catalogus van Hyundai te vinden, waaronder de Kona.

Deze compacte crossover maakt zijn debuut in 2017 en is in korte tijd uitgegroeid tot een van haar bestsellers. De kracht van de Hyundai Kona schuilt onder meer in zijn lage prijzen, rijke uitrusting, goede betrouwbaarheid en veelzijdige aard.

Het is zeker geen understatement om de Kona veelzijdig te noemen, want hij biedt voor ieder wat wils. Men kan kiezen uit diverse traditionele benzinemotoren, stekkerloze hybrides en volledig elektrische uitvoeringen.

De Kona Electric is een van de eerste EV’s met een respectabele actieradius. Het instapmodel komt al bijna 300 kilometer ver, maar met het grote accupakket haal je 450 kilometer. De tweede generatie (2023+) doet daar nog een schepje bovenop met respectievelijk 377 en 514 kilometer. Het mag duidelijk zijn dat de elektrische uitvoeringen van de Kona het populairst zijn; ongeveer 4 op de 5 occasions zijn een hybride of EV.

Hyundai Santa Fe

Het nieuwe millennium goed met de onthulling van haar eerste SUV: de Hyundai Santa Fe. Het middelgrote model staat in de line-up boven de Tucson die vier jaar later zijn debuut maakt met een design dat wel heel veel op die van de Santa Fe lijkt.

Waar het van oorsprong avontuurlijk uitziende, terreinauto-achtige wagens zijn, is er door de jaren veel veranderd. De Santa Fe is tegenwoordig een moderne en luxe gezinsauto met een scherpe, kubusvormige look.

Er zijn ondertussen vijf generaties van de Santa Fe, waarvan de meest recente stamt uit 2024. Sommigen beweren dat het de beste Hyundai is die het merk in de aanbieding heeft. Het is een zeer complete SUV met een overvloed aan ruimte, een royale uitrusting en piekfijne techniek.

De zevenzitter is een van de duurdere modellen van Hyundai, maar omdat er sinds enkele jaren alleen nog stekkerloze of plug-inhybride varianten verkrijgbaar zijn, vallen de prijzen en gebruikskosten relatief gezien mee. Rijd je liever benzine of diesel, dan moet je een tweedehands exemplaar zoeken voor het jaar 2019.