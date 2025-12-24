Hyundai i10 of Inster: Welke moet ik kiezen?

Inspiratie

Als één van de weinige fabrikanten biedt Hyundai twee compleet verschillende modellen in het A-segment. Aan de ene kant is er de traditionele, handgeschakelde i10 op benzine, aan de andere kant de elektrische Inster. Welke je moet kiezen, hangt af van je specifieke wensen.

De kleine stadsauto heeft het lastig. Ooit bood bijna elke fabrikant wel zo’n zogenaamde A-segmenter aan, maar alle verplichte actieve-veiligheidssystemen en strenge emissie-eisen zorgen voor hoge prijzen en lage marges. Toch lukt het Hyundai nog steeds om een goede deal op supermini-gebied aan te bieden of beter gezegd: twéé goede deals.

Opvallend ruim

De Hyundai i10 is één van de laatste traditionele A-segmenters. Hij rijdt op benzine en is daarmee ideaal voor mensen die niet eenvoudig toegang hebben tot een laadpaal, bijvoorbeeld in de binnenstad. De i10 is zuinig, betrouwbaar, wendbaar en opvallend ruim vanbinnen gezien zijn bescheiden buitenmaten. Achterin kunnen twee volwassenen prima zitten.

Moet je bij bijvoorbeeld een auto als de Porsche 911 flink bijbetalen voor een handgeschakelde versnellingsbak, op zo’n i10 is-ie gewoon standaard. Ben je in de markt voor een kleine én lichte (de i10 weegt minder dan 1000 kilo) auto die nooit aan de laadpaal hoeft? Dan moet je zeker een proefrit maken in de i10.

Bijzondere vormgeving

De Hyundai Inster is verre van traditioneel, mede dankzij de bijzondere vormgeving. Hij is wat duurder in aanschaf, maar dat verdient zich terug in dagelijkse kosten. De Inster rijdt namelijk op stroom in plaats van benzine. Hij weegt een stukje meer, maar is in 2026 nog steeds voordeliger in de motorrijtuigenbelasting.

De achterbank laat zich naar achteren schuiven voor extra beenruimte. Maar daarmee beperk je wel de hoeveelheid boodschappen die je kunt inladen. Over laden gesproken: op één lading rijd je zo’n 350 kilometers. De i10 haalt op een volle tank het dubbele.

Lange garantie

Naast verschillen zijn er ook de nodige overeenkomsten tussen de Hyundai i10 en Inster. Vooral op het gebied van maten, prestaties en veiligheid zijn er nauwelijks verschillen. De Inster is standaard een fractie luxer uitgerust, maar daar betaal je dan ook voor. Hyundai geeft overigens op beide modellen evenveel garantie, namelijk vijf jaar. Zoals al eerder aangegeven, biedt Hyundai met de i10 en de Inster twee uitstekende deals in dit segment.

De i10 blinkt wat ons betreft uit doordat-ie je de mogelijkheid biedt om zelf de versnellingsbak te bedienen. De Inster loven we om z’n gedurfde design en EV-vaardigheden. Ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt nu heel eenvoudig hieronder een vrijblijvende proefrit bij Hyundai regelen en zelf ervaren welk model (en deal) het best bij jou past.