Waarom je met de Hyundai Inster sowieso wilt snelladen tot 60 procent

Strikt genomen is de Hyundai Inster een elektrische stadsauto, maar in combinatie met de relatief grote batterij van 49 kWh kun je toch heel Nederland verkennen. En wanneer de bodem in zicht komt, ga je snelladen … tot 60 procent en daar voorbij.

De Inster Cross heeft de grote batterij van 49 kWh en een laadvermogen van 85 kW. Voor zo’n betaalbare EV is dat een prima laadsnelheid, maar niets om over op te scheppen. Hyundai doet dat dan ook niet en verwoordt het in de brochure anders: de laadtijd aan een 350 kW-snellaadstation (10 tot 80%) is 30 minuten. Dat klinkt stoer, ‘een laadpunt van 350 kW’, maar we kunnen bevestigen dat een doodgewone snellaadpaal van 175 kW hem ook in een halfuur vol drukt.

Zo verloopt snelladen met de Hyundai Inster

Het laadproces begint normaal: na het inpluggen schommelt de laadsnelheid rond de 75 kW. Maar wonderlijk genoeg gaat het laadvermogen langzaam omhóóg – naar de 80 kW en daar voorbij. Bij 60 procent schiet de laadsnelheid heel even naar 85 kW en vervolgens zet de daling pas in. Voor ons is de lol eraf bij 70 procent. Na 23 minuten is het tijdtechnisch gezien slim om te gaan.

Zo ver kun je rijden na 23 minuten snelladen

Stel je voor: je gaat snelladen met een Hyundai Inster. Je plugt in bij 10 procent, je ziet bij 60 procent de laadsnelheid pieken en koppelt bij 70 procent af omdat de oplaadvaart eruit is. Dat heeft je 23 minuten gekost en je hebt de batterij aangevuld met 60 procent van zijn totale capaciteit. Dat staat gelijk aan 28,2 kWh.

Dat is precies genoeg om met 100 km/h naar een volgend snellaadstation te rijden dat 157 kilometer verderop ligt. Als je weet dat je na 112 kilometer ook kunt inpluggen, dan kun je de snelheid opvoeren naar 130 km/h.

