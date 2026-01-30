Hyundai Inster: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

370 kilometer is de officiële actieradius van de Hyundai Inster Long Range met 49 kWh. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Toen we de Hyundai Inster een jaar geleden op de redactie hadden, kreeg de actieradiustest van de Renault 5 voorrang. Nu grijpen we de komst van stoere Cross-uitvoering aan om het elektrische Hyundaitje alsnog aan de tand te voelen.



Hyundai Inster Cross in de winter

De Cross Sky Plus is het nieuwe topmodel van de Inster. Hij staat op 17-inch velgen die er stoer uitzien, maar ook het officiële rijbereik verlagen van 370 naar 360 kilometer. Tegelijkertijd beschikt deze uitvoering standaard over stoel- en stuurverwarming én een energiezuinige warmtepomp. Die zouden het stroomverbruik juist moeten drukken, vooral tijdens de koude wintermaanden.

Tijdens onze 100 kilometer lange testritten is het overdag 7 graden Celsius en ’s avonds koelt het af tot 5 graden. Verder is het droog en staat er weinig wind. Hyundai vermeldt een batterijcapaciteit van 49 kWh, maar in de praktijk meten wij een bruikbare capaciteit van 47 kWh.



Hyundai Inster: actieradius bij 100 km/h

De 115 pk en 147 Nm sterke Inster Cross heeft 10,6 seconden nodig om van 0 naar 100 km/h te sprinten. Eenmaal op die snelheid aangekomen, rolt hij comfortabel over het egale Nederlandse asfalt. Het stroomverbruik komt uit op 17,9 kWh/100 km wat gelijkstaat aan een actieradius van 262 kilometer.

Hierna is de Kia EV5 aan de beurt. Wil je een seintje krijgen zodra die actieradiustest online staat? Meld je aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Hyundai Inster: actieradius bij 130 km/h

Als je van plan bent om 130 km/h te gaan rijden, bereid je dan voor op een bak windgeruis. De wegligging is veilig en solide, maar door de herrie aan boord snap je waarom raketten geen platte voorkant hebben. Het stroomverbruik loopt op tot 25,0 kWh/100 km, wat betekent dat de Inster Cross dit in de winter 188 kilometer lang kan volhouden.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 360 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 262 km - 73%

Actieradius 130 km/h - 188 km - 52%

Conclusie

Als je overweegt een Hyundai Inster te kopen, is het goed om te weten dat je tijdens de wintermaanden op de snelweg 262 kilometer ver komt op een acculading stroom. Misschien schrik je daarvan omdat het bijna honderd kilometer minder ver is dan het WLTP-bereik (360 km), maar dat is de werkelijkheid.

De Inster met 49 kWh heeft in de winter zelfs een groter uithoudingsvermogen dan de Renault 5 met 52 kWh. De R5 heeft weliswaar een grotere officiële actieradius (410 km), maar in de ‘barre’ praktijk komt-ie 247 kilometer ver – 15 kilometer minder dan de Inster Cross.

Hyundai Inster private lease aanbieding

De Hyundai Inster is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai Inster private lease prijzen.