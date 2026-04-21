3 voordelen en 3 nadelen van de Hyundai Inster

Nieuws

De Hyundai Inster kan toch niets fout doen? Het is zo’n schattig autootje! Je zou het denken, maar toch hebben we drie minpunten gevonden die elke potentiële Inster-koper moet weten. En drie pluspunten!

3 voordelen van de Hyundai Inster

Pluspunt 1: Warme handen

Stoel- en stuurverwarming maken het leven aan boord van de Cross extra aangenaam. Het stuur is standje sambal – heerlijk.

Pluspunt 2: Laadsnelheid in beeld

Lang niet alle EV’s tonen de laadsnelheid. De Inster doet dat wel en zo weet je na het inpluggen meteen of je op vol vermogen laadt.

Pluspunt 3: In geval van nood

Handig: de trekknop waarmee je de laadkabel in noodgevallen van de laadpoort kunt loskoppelen, zit onder de motorkap. In andere EV’s zit die vaak op onmogelijke plekken.

3 nadelen van de Hyundai Inster

Minpunt 1: Lege knoppen in het topmodel

De Cross is de 33.085 euro kostende topversie van het Inster-gamma en dan doet het extra pijn om tegen twee ‘lege’ knoppen aan te kijken.

Minpunt 2: Armleuning te kort

Een smal portier betekent ook een korte armleuning – té kort voor lange bestuurders die hun stoel ver naar achteren schuiven.

Minpunt 3: Bereikvoorspeller zit er vaak naast

Het navigatiesysteem voorspelt met hoeveel procent acculading je op je bestemming arriveert, maar zit er regelmatig naast.

Waar laad je de laadkabel?

De Inster springt slim met ruimte om, maar een frunk ontbreekt. Gelukkig heeft-ie wel een dubbele laadvloer waar de kabel gemakkelijk onder past. Tijdens het inladen van de vakantiebagage moet je daar rekening mee houden, maar bedenk dat je hem niet nodig hebt voor snelladen. Elk DC-laadpunt heeft tenslotte zijn eigen laadkabel.