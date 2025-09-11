Deze rijk uitgeruste elektrische SUV is 9000 euro goedkoper dan Kia EV3

Nieuws

Het Chinese merk Leapmotor wil veel meer Europese kopers lokken. Het nieuwste wapen heet B10: een ruime elektrische SUV voor een spotprijs.

De Leapmotor B10 is een elektrische SUV in het C-segment en deelt z'n techniek met de eveneens nieuwe Leapmotor B05 (zie onderstaand artikel). Hij is dan ook kleiner dan de plug-in hybride Leapmotor C10.

Met de B10 mikt Leapmotor op klanten die veel ruimte en een hoop gadgets voor weinig geld willen. Dat wordt onderstreept door de instapprijs van 27.995 euro, die liefst 9 mille onder de prijs van de goedkoopste Kia EV3 ligt.

Deze maand staat de nieuwe Leapmotor al in veel Europese showrooms, waar hij misschien ook wel klanten wegsnoept van auto’s als de Peugeot E-3008 (vanaf 39.050 euro). Nota bene een telg van hetzelfde concern dat Leapmotor hierheen heeft gebracht en de distributie verzorgt: Stellantis.

Een van de goedkoopste in z'n klasse

Met zijn prijs van nog geen 28 mille is de B10 een van de goedkoopste elektrische SUV’s in zijn klasse. Met zijn lengte van 4,52 meter, breedte van 1,89 meter en hoogte van 1,66 meter valt de B10 precies in het hart van het C-segment.

Leapmotor claimt een van de ruimste interieurs in zijn klasse, met veel hoofdruimte: tot 1,02 meter. Voor het opbergen van losse spullen hebben de inzittenden de beschikking over 22 vakjes en bakjes. Zul je op een vorstige ochtend net zien dat je de ijskrabber in vakje 22 hebt weggestopt …



Het dashboard wordt gedomineerd door een 14,6-inch touchscreen, uiteraard met Apple CarPlay en Android Auto. Het digitale instrumentarium heeft een diameter van 8,8 inch.

Prestaties en actieradius Leapmotor B10

De B10 staat op het nieuwe LEAP 3.5-platform, voorzien van een 218 pk en 240 Nm sterke elektromotor. De honderdsprint neemt 8 seconden in beslag en de topsnelheid bedraagt 170 km/h. Vrij gebruikelijke waarden in dit segment.

De Pro-uitvoering heeft een capaciteit van 56,2 kWh, goed voor een WLTP-bereik tot 361 kilometer. Met de Pro Max (67,1 kWh) kom je maximaal 434 kilometer ver.

Beide versies ondersteunen 11 kW AC-laden en snelladen tot 168 kW (30 tot 80 procent in ca. 20 minuten). Wat de laadtijd van 10 tot 80 procent is – zoals de meeste concurrenten die aangeven – vermeldt Leapmotor niet. Hoe dan ook zit de B10 qua elektrische specificaties in de middenmoot van het segment.

Uitrusting en prijzen Leapmotor B10

Op luxegebied kun je kiezen uit twee versies: de B10 Life van 27.995 euro beschikt standaard over een panoramadak, een 360-graden camera en 18-inch lichtmetalen wielen. Wil je de Life met de grote batterij, dan betaal je 31.495 euro.

De Design-versie wordt standaard geleverd met het grootste accupakket en kost 32.995 euro. Qua uitrusting behoren verwarmbare en geventileerde voorstoelen met elektrisch verstelling tot de extra’s.



Concurrenten

Behalve de Kia EV3 en Peugeot E-3008, heeft de nieuwe Leapmotor ook de Volkswagen ID.4 (vanaf 39.990 euro), BYD Atto 3 (vanaf 40.690 euro) en Skoda Elroq (vanaf 34.990 euro) op de korrel. Of de Chinese nieuwkomer ook raak schiet, is nog de vraag. Want behalve z’n lage prijs, heeft-ie weinig waarmee hij zich écht van de concurrentie onderscheidt.