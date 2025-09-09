Nieuwe elektrische 'Golf' is lekker goedkoop – jammer dat-ie uit China komt

Nieuws

Zeg nou zelf: deze gele hatchback zou toch zomaar de nieuwe Volkswagen ID. Golf kunnen zijn? Het goede nieuws: hij valt in hetzelfde segment en is lekker betaalbaar. Alleen komt-ie niet uit Duitsland …

Kijken we naar de afmetingen, dan blijkt deze Leapmotor B05 - want zo heet-ie - net iets groter te zijn dan de Volkswagen Golf. Zijn lengte bedraagt 4,43 meter en de wielbasis meet 2,74 meter. En net als de Golf, is de B05 nadrukkelijk bedoeld als wereldauto, maar dan een uitstootvrije. Kortom, een elektrische middenklasser die de massa moet aanspreken.

Qua uiterlijk mikt Leapmotor met de B05 op een jong publiek. De auto staat op opvallende 19-inch wielen, heeft frameloze portieren en een strak, gespierd silhouet. Het design volgt de eigen filosofie die het merk Tech-Nature Aesthetic noemt – marketingtaal voor een mix van futurisme en organische vormen.

Of je het mooi vindt, is persoonlijk, maar zo oenig als de spotgoedkope Leapmotor T03 oogt de B05 zeker niet. Sterker nog: hij ziet er eerder Europees dan Chinees uit. Niet vernieuwend, maar keurig middle of the road.

Ruim interieur

Met de B05 krijg je een volwassen vijfdeurs hatchback. Dankzij de royale breedte van 1,88 meter en hoogte van 1,52 meter belooft Leapmotor een ruim interieur. Details over accugrootte, actieradius en laadvermogen houdt het merk voorlopig nog onder de pet. Maar als we de specificaties van de eveneens nieuwe Leapmotor B10 erbij pakken, dan verwachten we een 180 tot 218 pk sterke elektromotor in combinatie met voorwielaandrijving.

Prestaties en actieradius Leapmotor B05

Dat vermogen is ruim voldoende, maar verwacht geen topprestaties. Een honderdsprint van 8 seconden moet wel in het vat zitten en reken op een topsnelheid van 170 km/h. Leapmotor kondigt twee accupakketten aan, waarvan het grootste een capaciteit heeft van 67 kWh, goed voor een bereik van ongeveer 430 kilometer.

De actieradius van de de basisversie met 56 kWh, stokt waarschijnlijk net onder de 400 kilometer. Niet riant, wel redelijk, net als de verwachte vanafprijs. Andere media hebben het over 29.990 euro, maar de grotere, SUV-achtige B10 kost maar 27.995 euro. Dan lijkt een vanafprijs voor de B05 rond de 26.000 euro logischer.

Leapmotor B05 vs. Volkswagen ID.3

Laten we - zolang de ID. Golf er nog niet is - dat even vergelijken met de 29.990 euro die de goedkoopste Volkswagen ID.3 nu kost. Deze ID.3 Limited Edition heeft 170 pk en een 52 kWh-accu die voor een bereik van 384 kilometer zorgt. Alleen: de Chinese automerken kennende, zal de standaarduitrusting van de Leapmotor waarschijnlijk een stuk luxueuzer zijn.

Leapmotor belooft in elk geval dat de B05 een slimme auto met veel technologie is. Denk aan een digitale cockpit, uitgebreide connectiviteitsfuncties en moderne rijhulpsystemen. Ook wordt gesproken over ‘segmentoverstijgende kwaliteit’. Voor een merk dat in Europa nog totaal onbekend is, zal Leapmotor het bewijs voor die claim toch echt op de weg moeten leveren.

Onder de vleugels van Stellantis

Daarmee worstelt Leapmotor met hetzelfde probleem als andere nieuwe Chinese merken: hoe overtuig je de kritische Europese koper dat je auto niet alleen betaalbaar is, maar ook veilig, duurzaam en betrouwbaar? Zeker in een segment waar Volkswagen al decennialang de maatstaf is.

Wat Leapmotor voor heeft op veel andere Chinese nieuwkomers, is dat het deels onder de vleugels van Stellantis valt, het moederbedrijf van onder meer Opel, Peugeot, Citroën en Fiat. Daardoor roept Leapmotor wellicht minder vragen op over service, onderdelenvoorziening en restwaarde dan andere Chinese merken. Of de dealers van de 'oude' Stellantis-merken hier bij mee zijn, is de vraag. Want de Leapmotor B05 gaat niet alleen concurreren met de Volkswagen ID.3. Hij heeft ook de elektrische Opel Astra en Peuget 308 in het vizier ...