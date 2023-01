Test: 5 nieuwtjes over de nieuwe Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh)

De Hyundai Ioniq 5 werd vernieuwd in 2022. Hij kreeg een grotere batterij van 77,4 kWh, slimme batterijverwarming en meer. Reden genoeg om de elektrische suv nog een keer op te halen voor een test.

In augustus 2021 schreven we onze eerste test van de Hyundai Ioniq 5. Wat vinden we er nu van, anderhalf jaar later? Om te beginnen blijft het retro-achtige design gaaf. Je ziet de Ioniq 5 tegenwoordig vaak rijden dus het nieuwe is eraf, maar de opvallende vormgeving verveelt nog lang niet. Ik vind ‘m mooier dan de iets later verschenen Kia EV6, maar daar denkt de Nederlandse autokoper anders over. In 2021 en 2022 zijn in totaal 3650 exemplaren van de Ioniq 5 verkocht, terwijl de teller van de EV6 al op 4800 stuks staat.

Grotere batterij geeft 18 tot 25 kilometer meer range

De accucapaciteit ging van 73 naar 77,4 kWh en de batterij is nu even groot als die van de Kia EV6. Geen enorme upgrade, maar die 4,4 kWh staat toch maar mooi gelijk aan 18 tot 25 kilometer extra range (winter respectievelijk zomer).

Bovendien is 77,4 kWh een prachtig marketinggetal. Want de Audi Q4 E-Tron, de Skoda Enyaq iV en de Volkswagen ID.4 en ID.5 hebben allemaal 77 kWh. Met ‘slechts’ 73 kWh aan boord, was de Ioniq 5 toch een beetje de elektrische suv ‘met de kleine batterij’. Nu is alles weer in balans.



Handig: Hyundai Ioniq 5 batterijverwarming

Over balans gesproken: op het gebied van snelladen is de balans juist zoek, maar op een positieve manier. In de zomer van 2021 was snelladen met 220 kW al uitzinnig en geen ander model heeft dat sindsdien overtroffen. De snelste ladende elektrische suv van de Volkswagen-groep die wij onlangs getest hebben, is de Skoda Enyaq Coupé RS iV met een piekvermogen van 152 kW. Daarmee duurt snelladen van 10 naar 80 procent een half uur, terwijl de Ioniq 5 de klus klaart in 18 minuten.

Maar snelladen ging in de praktijk niet altijd met dik 200 kW, want de batterij moest maar net op de ideale temperatuur zijn. Daarom heeft de nieuwe Ioniq 5 automatische batterijverwarming, of batterij-conditionering zoals het met een mooi woord heet. Stel het navigatiesysteem in op een laadstation en tijdens het rijden begint de auto op het juiste moment met voorverwarmen. Dat doet-ie wanneer de batterij kouder is dan 21 graden en nog voor minimaal 29 procent gevuld is. Een handige toevoeging waar je vooral in winter veel profijt van hebt.



Nieuwe schokdempers zorgen voor rust

In 2021 waren we niet onverdeeld positief over de matige zitpositie – je zat onaangenaam ‘op de bok’. Tijdens onze hernieuwde kennismaking is dat minpunt gekrompen. We zitten eigenlijk best comfortabel. Heeft anderhalf jaar thuiswerken onze zithouding zo vervormd? Een andere ergernis van toen is juist gegroeid: de bovenste stuurrand blokkeert een deel van de digitale meters en dat is gewoon slecht interieurontwerp.

De Hyundai Ioniq 5 heeft nieuwe schokdempers gekregen. Deze Smart Frequency Dampers helpen om het rijgedrag te verbeteren. Op lage snelheden rolt het nieuwe model rustiger over drempels en dwarsrichels, en op hoge snelheden is de vering juist minder ‘wollig’ dan voorheen. Kortom, een subtiele maar welkome toevoeging.

Digitale buitenspiegels: nee, bedankt

Je kunt de nieuwe Ioniq 5 bestellen met camera’s als buitenspiegels, maar vanwege de bijbehorende lange levertijd is dat bij onze testauto niet gedaan. Aangezien de digitale buitenspiegels van de Volkswagen XL1, de Audi E-Tron en de Honda E niet zo goed werken als echte spiegels, vinden we dat geen gemis. Ze kosten trouwens 1400 euro en zijn alleen leverbaar voor de duurste uitvoering.

Een nieuw jaar, een nieuwe prijslijst

De prijzen van de Ioniq 5 beginnen tegenwoordig bij 48.295 euro (58 kWh) en de versie met 77,4 kWh kost minimaal 51.895 euro. Dat is een behapbare meerprijs van 3600 euro voor de grote batterij. Ter vergelijking: een Kia EV6 met 77,4 kWh kost je al snel 57.495 euro …

Dan zoeken we de prijslijst van 2021 erbij en dat doet toch zeer: 43.500 euro voor 58 kWh en 46.500 euro voor 73 kWh. In anderhalf jaar tijd zijn beide versies ongeveer 5 mille duurder geworden. En een Ioniq 5 met kleine batterij komt zelfs niet meer in aanmerking voor EV-subsidie.



Bonusnieuwtje: extra pk’s vallen niet op

De Ioniq 5 met 77,4 kWh-batterij is iets krachtiger geworden. De versie met achterwielaandrijving ging van 217 naar 229 pk en de AWD kreeg er 20 pk bij (nu 325 pk). Het koppel bleef gelijk. Dankzij de krachtinjectie schaven beide versies 0,1 seconde van hun acceleratietijden af en zijn bedragen respectievelijk 7,3 en 5,1 seconden. Merk je daar in praktijk echt iets van? Het zegt genoeg dat het ons pas opviel toen we de technische specificaties naast elkaar legden …

Conclusie

De Hyundai Ioniq 5 was al een van mijn favoriete elektrische suv’s en nu rijdt hij nog beter en kom je nog verder op een acculading stroom. De automatische batterijverwarming zorgt ervoor dat je vaker de vruchten plukt van de absurde laadsnelheden die uniek zijn voor de Ioniq 5 en EV6. Dat zijn drie vernieuwingen die de elektrische suv nog handiger in gebruik maken. Met het oog op het gebruiksgemak zou ik de digitale buitenspiegels van 1400 euro lekker weglaten.