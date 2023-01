Nieuwe Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

454 kilometer is de officiële actieradius van de nieuwe Hyundai Ioniq 5 met AWD en 77,4 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Dit is de tweede keer dat we de actieradius van de Ioniq 5 testen. Hyundai heeft de Ioniq 5 namelijk vernieuwd, met een grotere batterij als belangrijkste verandering. De accucapaciteit ging van 73 naar 77,4 kWh en de batterij is nu even groot als die van de Kia EV6.

De vorige keer dat we de actieradius van de Hyundai Ioniq 5 testten, was het zomer: 22 graden, droog en bijna windstil. Eigenlijk ideaal EV-weer. Het stroomverbruik was laag (17,2 kWh/100 bij 100 km/h) en de actieradius kwam uit op een prachtige 424 kilometer – slechts 6 kilometer minder dan het officiële WLTP-bereik van 430 kilometer.

De nieuwe actieradiustest is een wintertest. Buiten is het 6 tot 8 graden en de helft van de rit hebben we wind tegen. We rijden 50 kilometer naar het zuiden over de A73 en keren dan weer om. Gelukkig is het wel droog. Vanzelfsprekend valt het stroomverbruik in de winter hoger uit dan in de zomer, maar toch schrikken we van het verschil.

Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh): actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de vernieuwde Ioniq 5 onder deze weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 23,6 kWh/100 km! Dat is 37 procent méér dan in de zomer. Afgelopen weken hebben we ook de Nissan Ariya actieradius en het bereik van de Volkswagen ID. Buzz getest en beide auto’s waren zuiniger. De ID. Buzz! Zeecontainer op wielen! Zuiniger!

Rijd je een volle batterij van 77,4 kWh helemaal leeg, dan kom je 328 kilometer ver. Dat is bijna honderd kilometer minder dan de officiële actieradius. Blijkbaar is de Ioniq 5 een echte mooi-weer-auto.

Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh): actieradius bij 130 km/h

We wisten al dat de Ioniq 5 een grote beloning vraagt voor hard rijden. In de zomer bedroeg het stroomverbruik bij 130 km/h een nogal forse 27,0 kWh/100 km. Ditmaal gaat-ie daar natuurlijk overheen, al is de wind in kracht afgenomen: 30,1 kWh/100 km.

Bij 130 km/h is de Ioniq 5 wél zuiniger dan de ID. Buzz, maar hij verbruikt nog altijd meer stroom dan de Nissan Ariya. Een stroomverbruik van 30,1 kWh/100 km betekent een 130 km/h-actieradius van 257 kilometer.

Conclusie

De Hyundai Ioniq 5 houdt niet van tegenwind, dat is onze conclusie als we kijken naar zijn bovengemiddeld hoge stroomverbruik bij 100 km/h. Met een Cw-waarde van 0,29 is de elektrische suv ook niet zo gestroomlijnd als je misschien zou denken. Zelfs de Volkswagen ID. Buzz (Cw: 0,285) duwt zijn stompe neus nog soepeler door de rijwind.

Onze actieradiustest is een momentopname en ditmaal hadden we dus tegenwind. Daar ga je als Ioniq 5-rijder niet aan ontkomen, want Nederland is gebouwd op tegenwind. Maar dankzij de nieuwe, grotere batterij hoef je daar niet al te veel rekening mee te houden. Overdag kom je evengoed 328 kilometer op een acculading stroom. En de Ioniq 5 kan snelladen als de beste, dus na 18 minuten aan de snellader draai je de snelweg weer op.