Hoe een Nederlander zijn stempel drukte op de fraaie Hyundai Ioniq 3

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Wij vinden de Hyundai Ioniq 3 een van de leukst vormgegeven auto’s van 2026. Niet alleen het uiterlijk, ook het interieur. En laat dat nou bedacht zijn door de Nederlander Victor Andrean. In een exclusief gesprek neemt hij ons mee in het ontwerpproces, van de eerste ideeën tot het eindresultaat.

Terwijl we bij elke nieuwe Kia gapend constateren dat-ie als twee druppels water op alle andere modellen lijkt, weet Hyundai ons telkens weer te verrassen met een origineel design. Het enige wat alle nieuwe Hyundai's met elkaar delen, is het in de verlichting terugkerende pixelmotief. Wat ons betreft verdient het Koreaanse merk een pluim door met de Ioniq 3 niet de zoveelste SUV op de markt te brengen.

We concentreren ons nu niet op het 'art of steel'-uiterlijk, maar op het ook al zo opmerkelijke interieur. Als je je bij het kijken naar de dashboardfoto's in de jaren zeventig waant, dan is dat geen toeval. De Nederlander Victor Andrean is het brein achter het interieur van de Ioniq 3 en liet zich inspireren door meubels uit die tijd. Het uitgangspunt was een woonkamer.

"Ik heb in een vintage meubelzaak gewerkt en vind gestoffeerde meubels uit de jaren zeventig heel fraai. Meubels van toen stralen positiviteit uit. Ze projecteren een leven dat mooi is; het was de tijd van de onbegrensde mogelijkheden. Er komen geweldige Italiaanse meubels uit die tijd, en in de autowereld werden de meest prachtige conceptcars getekend. Ook bij Hyundai. Zo is de Pony, ontworpen door Giorgetto Giugiaro, een icoon geworden."

Maar pas op, maak niet de fout om het interieur van de Ioniq 3 retro te noemen. "Dat is voor ontwerpers een belediging. In Korea noemen ze het anders: newtro. Iets wat retro aanvoelt, maar wat je voor het eerst ervaart."

Plek voor je oortjes

Voor Victor was het een feest om aan het Ioniq 3-dashboard te werken. "Bij de meeste auto's heb je al een basis die vastligt, zoals een designtaal of een dashboard uit andere modellen. Maar een Ioniq-model moet een statement zijn; een inspiratie voor andere merken. We beginnen dus met een witte bladzijde en krijgen de vrije hand om voor elk model een nieuw design te bedenken."

Meest opvallend is de welving in het dashboard, die hij curve of upholstery noemt. "Die curve is soort S. Zie het als ruimte die je wilt teruggeven aan de passagiers. Mijn idee was om er een open opbergvak van te maken, zowel voor de bestuurder als de bijrijder. Ik nam mijn eigen wensen als uitgangspunt. Zo heb ik altijd oortjes in mijn zak. Als ik ze kan opbergen, zit ik comfortabeler. En dus heb ik links van het stuur een kleine ruimte gemaakt, waar je die oortjes en je huissleutel kwijt kunt. Ik heb ook altijd een grote fles water bij me in de auto. In de middenconsole van de Ioniq 3 zit een uitneembare bekerhouder, waar die fles precies inpast, zonder dat je rammelende geluiden hoort. Ik bedacht dat als ontwerper, maar ook als gebruiker. Je hoeft niet de allerduurste materialen toe te passen voor een comfortabele ervaring."

“"Een ontwerp retro noemen is een belediging voor een designer"”

Moest Victor veel ideeën schrappen toen hij zijn dashboard-idee inleverde? "Nee. Ik heb in Delft Industrieel ontwerpen gestudeerd. Daardoor weet ik wat technisch mogelijk is. Ik wist bijvoorbeeld precies waar je de airbags moet plaatsen. Dus heb ik geen mooie tekening gemaakt en aan de technici gevraagd of de airbag 5 millimeter omlaag kan. Nee, ik nam de beste airbagpositie als uitgangspunt en keek toen wat ik ervan kon maken. Ik wist ook dat die open storage niet onmogelijk was. Daardoor dacht ik: grote kans dat mijn ontwerp het gaat redden. Een sterk verhaal wint altijd."

De beste tijd

In welke details zien we de hand van Victor nog meer? "Het dashboard is een los element en sluit niet aan op het voorportier. Als je het laat samensmelten, haal je ruimte weg. Maar zo'n los dashboard is ook gewoon mooier."

En dan het grote multimediascherm, is dat geen crime voor ontwerpers? "Niet als het in het midden is geplaatst", zegt Victor. "Dan kun je namelijk een symmetrisch dashboard maken, met rechte lijnen." Onze landgenoot vindt het een geweldige tijd om interieurdesigner te zijn. "Je kunt steeds meer inspiratie opdoen buiten de auto-industrie, omdat je met EV's niet alleen de autoliefhebber wilt aanspreken. De traditionele, op de bestuurder gerichte cockpit is aan het verdwijnen. Vijftien jaar geleden was het gebruikelijk dat je naar de autowereld zelf keek voor inspiratie; naar de autosport bijvoorbeeld. Ik denk niet dat mijn interieuridee toen gerealiseerd had kunnen worden."

Dat de liefde van Victor niet ophoudt bij auto's, helpt hem ook bij zijn maakproces: "Ik ben productontwerper en bedacht al eens een koptelefoon, maar maakte ook keukenapparatuur. Je moet je altijd helemaal inleven. Als ik een tennisracket ontwerp, moet ik tennisexpert worden." Daarbij is het eindresultaat niet altijd heilig. "Als ontwerper werk je 80 procent van de tijd aan dingen die niet op de markt komen. Je bent niet gefocust op het eindresultaat, maar op het proces. Iemand anders beslist wat ermee gebeurt. Je moet het gewoon leuk vinden om auto's te tekenen, daar komt het op neer."

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