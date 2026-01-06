Best in Class. Mercedes-Benz Vans.

Hyundai presenteert nieuw model met techniek waarin niemand nog gelooft

Hyundai presenteert nieuw model met techniek waarin bijna niemand nog gelooft

Terwijl de aandacht van consumenten en autofabrikanten steeds meer richting batterij-elektrische auto’s opschuift, gelooft Hyundai nog steeds in waterstof. De Koreanen presenteren zelfs een gloednieuwe Nexo.

Met de kersverse Nexo, die al binnenkort op de markt komt, zet Hyundai duidelijke stappen, maar de vraag is of de consument hierop zit te wachten. 

Indrukwekkende actieradius

De nieuwe Hyundai Nexo komt volgens de WLTP-norm tot een indrukwekkende actieradius van maximaal 826 kilometer. Dat is te danken aan een verbeterde brandstofcel en een groter bruikbaar waterstofvolume van 6,69 kilo. Voltanken duurt ongeveer 5 minuten, een bekend pluspunt van waterstofauto’s ten opzichte van volledig elektrische modellen. 

Trekgewicht Hyundai Nexo

Ook de prestaties zijn verbeterd. Het batterijvermogen is verdubbeld naar 80 kW en de brandstofcel levert voortaan 110 kW, wat resulteert in een totaal systeemvermogen van 190 kW (259 pk). Daarmee sprint de Nexo in 7,8 seconden naar 100 km/h, de topsnelheid bedraagt 179 km/h. Opvallend is dat Hyundai de Nexo voortaan een trekgewicht van 1000 kilo meegeeft – een zeldzaamheid in het waterstofsegment.

Brandstofkosten Hyundai Nexo op waterstof

Tot zover het goede nieuws over waterstof. Nadeel is dat er in Nederland nog maar zo'n dikke 20 waterstoftankstations zijn en in België ben je na een station of acht al uitgeteld. Daar betaal je grofweg tussen de 17,50 en 20 euro per kilo. Voor een volle Nexo-tank ben je dus 117 tot 134 euro kwijt. 

Als je inderdaad 826 km op een volle tank rijdt, kost je dat 16,2 cent aan brandstof per km. Bij een benzineauto die 1 op 14 rijdt, is dat ongeveer 14 cent. Wie elektrisch rijdt, is al snel nog goedkoper uit.

Nexo-ontwerp met vleugjes Inster en Ioniq 5

Voor het exterieurontwerp hebben de Koreanen designelementen van de Hyundai Inster, Hyundai Kona en Hyundai Ioniq 5 samengesmeed tot een origineel, maar ook wat wonderlijk geheel. Vooral van achteren gezien is het ontwerp met de kleine lichtunits en de aparte raamstijlen nogal wennen.

Met zijn interieur sluit de Nexo aan bij andere moderne Hyundai-modellen, met twee gebogen 12,3-inch schermen en een ruimtelijk ontwerp. Slimme systemen als e-Handling en een adaptief regeneratief remsysteem moeten het rijden comfortabeler en efficiënter maken. 

Of dat ook geldt voor de achteruitrijcamera's in plaats van spiegels, wagen we te betwijfelen. Verder blijven we het bijzonder vinden dat Hyundai in een nieuwe Nexo heeft geïnvesteerd terwijl de waterstofauto wereldwijd onder druk staat. De infrastructuur is beperkt, de kosten zijn hoog en batterij-elektrische auto’s ontwikkelen zich razendsnel. 

Prijs nieuwe Hyundai Nexo (2026)?

Met een vanafprijs van 72.495 euro blijft de nieuwe Hyundai Nexo dan ook vooral een technologisch statement. Indrukwekkend, maar het lijkt op een gevecht in de achterhoede. Als je op Marktplaats.nl naar een goedkope tweedehands Nexo op zoek gaat, word je trouwens niet snel teleurgesteld.

Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

