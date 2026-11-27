Nieuws

Wie de actieradius van een elektrische auto wil inschatten, kijkt al snel naar de grootte van de accu. Maar de luchtweerstand is minstens zo belangrijk. De elektrische Mercedes CLA en GLA laten zien hoeveel aerodynamica uitmaakt. Met dezelfde motor en accu komt de SUV op papier ruim honderd kilometer minder ver dan de sedan.

De CLA 250+ en GLA 250+ hebben allebei een elektromotor van 272 pk, achterwielaandrijving en een accu met 85 kWh bruikbare capaciteit. Volgens de WLTP-opgave komt de CLA daarmee 791 kilometer ver, tegenover 653 kilometer voor de GLA. Dat is 138 kilometer verschil. Bij de instappers zie je hetzelfde patroon. De CLA 200 en GLA 200 hebben allebei 224 pk en een accu van 58 kWh, maar komen respectievelijk 541 en 444 kilometer ver.

Cw-waarde verschilt

Dat de CLA met dezelfde accu verder komt dan de GLA, heeft veel te maken met luchtweerstand. De CLA is bijna veertien centimeter lager en iets smaller, waardoor hij van voren minder lucht vangt. Door zijn aflopende carrosserie stroomt de lucht ook makkelijker om de auto heen. Dat zie je terug in zijn uitzonderlijk lage Cw-waarde van 0,21, tegenover 0,26 voor de GLA. Vooral op de snelweg scheelt dat stroom, want hoe harder je rijdt, hoe meer de luchtweerstand meetelt in het verbruik.

Verbruik Mercedes CLA en GLA

De Mercedes GLA 250+ is volgens Mercedes ongeveer honderd kilo zwaarder. Hoeveel van die 138 kilometer precies aan de stroomlijn te danken is, kun je uit de WLTP-cijfers niet afleiden. Het verschil in totaalverbruik is wel duidelijk. De CLA 250+ verbruikt volgens Mercedes 12,3 kWh per 100 kilometer, tegenover 15,2 voor de GLA.