Op 10 februari onthult Toyota een nieuw model SUV met drie zitrijen. Het gaat mogelijk om een elektrische opvolger van de Highlander, een model dat vanaf 2021 ook kortstondig in Nederland verkrijgbaar was als vierwiel-aangedreven hybride vijf- of zevenzitter.

Vooral succesvol búiten Nederland



De Highlander was in alle opzichten groot, behalve als verkoopsucces, want er staan er minder dan 600 op Nederlands kenteken. In het buitenland was en is het model een stuk populairder, de Highlander bestaat al vanaf 2000 en is sinds eind 2019 als vierde generatie beschikbaar. De auto wordt gebouwd in de VS, maar ook in China, waar hij als Crown Kluger in de prijslijst staat. Er bestaat ook een goedkopere Grand Highlander die tot 8 (!) inzittenden kan vervoeren. Deze in de VS populaire kost slechts 41.000 dollar, omgerekend zo’n 35.000 euro.

Geen cameraspiegels aub

Op de teaser-plaatjes die Toyota deelt, zien we een auto met de inmiddels obligate doorgetrokken achterlichtbalk. De interieurfoto laat een glazen panoramadak zien en luxe captains chairs op de tweede zitrij. De foto van de achterkant lijkt wel heel erg op de foto van die van een SUV waarvoor Toyota recent patent aanvroeg. In dat rijtje beelden zien we een auto met cameraspiegels, maar die zijn hopelijk optioneel. Mochten we hier naar de nieuwe elektrische Highlander kijken, dan heeft deze ongetwijfeld ook de garantie van 1 miljoen kilometers op de batterijen.

