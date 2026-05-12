Volvo XC60 (2017-): problemen, aandachtspunten, betrouwbaarheid

Aankooptips

Nieuw kost de Volvo XC60 bijna 62.000 euro. Voor minder dan de helft koop je een tweedehands exemplaar. Is dat ook een verstandige aanschaf? We wijzen je op de aandachtspunten en potentiële problemen.

De Volvo XC60 maakte in 20028 zijn debuut. Sinds 2017 is de tweede generatie op de markt, die in 2021 voor de eerste keer werd vernieuwd. Aanpassingen aan de voorbumper, een vernieuwde grille en een nieuwe achterbumper kenmerkten de gewijzigde buitenkant.

Binnenin werd het infotainmentsysteem volledig vernieuwd. Het draaide nu op Android Auto, inclusief Google Maps. De dieselmotoren verdwenen en mild hybride-techniek werd standaard. De plug-in hybrides kregen updates voor een lager verbruik en betere prestaties.

Een tweede facelift volgde in 2025. Het opvallendste kenmerk is de aangepaste grille met in twee richtingen lopende spijlen. Daarnaast werden de spatborden aangescherpt en kregen de achterlichten donker glas. Het infotainmentscherm groeide van 9 naar 11,2 inch.

Betrouwbaarheid en problemen Volvo XC60

Een auto die van de Consumentenbond een 7,6 voor betrouwbaarheid scoort is natuurlijk allesbehalve een tikkende tijdbom, maar van een Volvo hadden we eigenlijk minstens een 8 verwacht.

Bij de Volvo XC60 ­stuiten de keurmeesters op versleten remblokken en -schijven, olielekkage bij motor of transmissie, gebroken veren en versleten banden. Daarnaast komen vaak problemen met de verlichting voor. Bij een zwakke 12V-accu kunnen zich vage foutmeldingen ­aandienen, zoals over het alarmsysteem en de achterklep.

Extra aandachtspunten plug-in hybride XC60

Bij PHEV's moet je zeker de hoogvoltbatterij laten testen. Vraag bij een schokkerige achttraps automaat of alle ­software-updates zijn uitgevoerd. De elektrische achterklep is storinggevoelig en controleer bij een panoramadak de hemelbekleding op lekkagesporen.

Bij plug-in-hybrides is de ERAD-module (Electric Rear Axle Drive) een duur en gevoelig onderdeel. Hoge ­bijgeluiden vanuit de achteras, foutmeldingen over het AWD-systeem en ander afwijkend rijgedrag kunnen erop duiden dat de module aan vervanging toe is. En dat is een dure reparatie.

Prijzen tweedehands Volvo XC60

Als je een maximum tellerstand van 150.000 kilometer aanhoudt, kun je vanaf zo'n 26.000 euro een nette tweedehands XC60 uit 2018 vinden.

Wil je er een Volvo XC60 uit 2020 met maximaal 100.000 km op de klok, reserveer dan minimaal 29.000 euro. Voor XC60's uit 2022 die hoogstens 80.000 km ervaring hebben, wordt minimaal 39.000 euro gevraagd.

Conclusie

Ook als occasion is de Volvo XC60 nog altijd een forse SUV met een hoogwaardige afwerking. Met de juiste opties aan boord biedt de Zweed het rijcomfort en de luxe op het niveau van een hogere klasse. Uiteraard is de XC60 als occasion beter betaalbaar dan een nieuwe, maar een koopje is het echter nooit. Zelfs oudere exemplaren blijven stevig aan de prijs.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.