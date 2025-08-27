Nieuwe Volkswagen T-Roc (2025) denkt dat-ie een Tiguan is

Nieuws

De Volkswagen T-Roc (2025) is groter geworden en hij ziet eruit als een Tiguan – zowel de buitenkant als de binnenkant. Maar we ontdekken ook één belangrijk verschil.

De nieuwe T-Roc is 12 centimeter langer dan zijn voorganger uit 2017. Dat maakt ‘m 4,37 meter lang – nog maar 17 centimeter verwijderd van de grotere Tiguan. De wielbasis groeide met 2,8 centimeter, wat zorgt voor een ruimer interieur. De wielbasis van zijn grotere broer is niet eens zo gek veel langer (2,63 versus 2,68 meter).

Volkswagen T-Roc lijkt op Tiguan

Van de voorkant lijkt de T-Roc op de Tiguan als twee druppels water. De vorm van de koplampen komt globaal overeen, maar nog herkenbaarder is de led-streep in (en tussen) de lichtunits. Bij beide SUV-modellen wordt de onderste helft van de bumper opgeslokt door een gapend zwart gat met een kentekenplaat in het midden. Voor het verlichte embleem moet je bijbetalen.

De T-Roc behoudt zijn schuin geplaatste achterruit en herkenbare D-stijlen, waardoor je hem van de achterkant minder snel met de Tiguan verwart. De achterlichten maken deel uit van een flinterdunne rode lichtbalk. Volkswagen vermeldt dat de aerodynamica verbeterd is, maar zegt er niet bij dat de Tiguan nog gestroomlijnder is …

Nieuwe rijhulpsystemen voor T-Roc

Dankzij het MQB evo-platform – waar de Volkswagen Tiguan ook op staat – krijgt de T-Roc de beschikking over nieuwe rijhulpsystemen. Zoals de nieuwste versie van Travel Assist, waarbij de automatische snelheidsregeling beter weet wat er om hem heen gebeurt (zoals naderende rotondes en snelheidlimieten). Hij kan ook automatisch van rijbaan wisselen. De Pro-versie van Travel Assist onthoudt jouw favoriete parkeerplaatsen, waarna je de T-Roc met je telefoon kunt parkeren – ook als je niet de auto zit.

Voortaan plaatst Volkswagen een grotere digitaal instrumentarium van 10 inch in de T-Roc. Dat oogt slanker dan voorheen en is losstaand. Maar wij zijn vooral blij met het moderne infotainmentsysteem. Dat kennen we van andere modellen (zoals de Tiguan) en heeft een logische menustructuur met handige sneltoetsen. Wat de T-Roc beter niet had kunnen afkijken, zijn de temperatuursliders onder het touchscreen …

Wel hybride, geen laadpoort (jammer hoor)

Wat de nieuwe T-Roc niet lijkt te hebben, is een laadpoort. Dat is jammer, want de plug-in hybrides van Volkswagen hebben een groot elektrisch rijbereik. De T-Roc is wel hybride, maar in mindere mate. Het motorenaanbod begint met een 116 of 150 pk sterke mild hybrid – een 1.5 eTSI-vercilinder met 48V mild-hybridetechnologie en een zeventraps DSG-automaat.

In een later stadium introduceert Volkswagen ook T-Roc-modellen met full hybrid-technologie. Dan wordt de compacte SUV een serieuze concurrent voor de Toyota Corolla Cross.

Volkswagen T-Roc (2025): prijs en levertijd

Op de afgebeelde foto’s zie je de R-Line-uitvoering – het sportief ogende topmodel met 20-inch lichtmetaal. Er komen ook Life- en Style-uitvoeringen die ongetwijfeld minder stoer ogen.

Vanaf oktober 2025 staat de nieuwe T-Roc bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. De exacte specificaties en – nog belangrijker – de prijzen volgen voor die tijd. Het huidige model kost al 39.290 euro en we hopen dat de prijs van de nieuwe T-Roc lekker ver verwijderd blijft bij die van de Tiguan (48.990 euro).