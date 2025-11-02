TEST: Dit maakt de anonieme Toyota Corolla Cross (2025) zo populair

Tests

De Toyota Corolla Cross wordt vaker verkocht dan je op basis van zijn vrij anonieme uiterlijk verwacht. Op de RAV4 en de gewone Corolla na, is het de populairste Toyota wereldwijd. We rijden met de gefacelifte Corolla Cross om te ontdekken waar zijn grote aantrekkingskracht ligt.

De Corolla Cross is ook in Nederland een populaire Toyota. In de eerste acht maanden van 2025 werden 1456 exemplaren op kenteken gezet. De kleine Aygo X, Yaris en Yaris (Cross) vallen nog meer in de smaak bij de consument. Met de gedurfd gestylede C-HR is het stuivertje wisselen in de verkoopstatistieken.

Nieuwe Toyota Corolla Cross (2025) oogt minder braaf

Maar eerlijk is eerlijk: de vrij anonieme Corolla Cross kon wel wat spannender. Daarom heeft Toyota het design subtiel aangepast. Vooral de neus oogt minder braaf dan voorheen. Die vertoont nu overeenkomsten met de voorkant van de nieuwe RAV4, die begin 2026 bij de Toyota-dealers wordt verwacht (zie onderstaand artikel).

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

De koplampen hebben een andere indeling gekregen. En bij de Executive-uitvoering zijn ze met elkaar verbonden door een led-strip. Ook de achterlichten zijn gewijzigd en je hoeft niet langer te gissen naar welk Toyota-model er voor je rijdt. De modelnaam staat in reliëfletters op de achterklep uitgeschreven.

De buitenspiegels zijn kleiner van formaat. ‘Flaporen’, werden de vorige door sommige autojournalisten genoemd, zo moppert een medewerker van Toyota Nederland. Wij waren dat niet, overigens.

Ook het interieur is vernieuwd, hetzij minimaal. De wijzigingen concentreren zich vooral rond de middenconsole. Hier vind je voortaan een draadloze oplader voor twee telefoons. De middenarmsteun is verschuifbaar en de bekerhouders hebben een nieuw ontwerp.

Corolla Cross doet niets verkeerd

Mocht je je afvragen waarom Toyota de grootste autofabrikant ter wereld is, dan hoef je alleen maar naar de Corolla Cross te kijken. Dit is typisch zo’n auto die niks verkeerd doet en daardoor een enorme doelgroep aanspreekt: de consument die simpelweg van A naar B wil, met een auto die zuinig, veilig, ruim en betrouwbaar is.

De Corolla Cross vinkt alle genoemde eigenschappen af. ‘Spannend’ hoort daar niet bij. Maar het gros van de wereld zit ook helemaal niet te wachten op een spannende auto. Overigens heeft Toyota die ook, namelijk de GR Yaris en GR Supra.

Ruimte genoeg voor mensen en spullen

We zitten goed, op de achterbank is genoeg plek voor twee volwassenen. Of opgroeiende kinderen. En als er een derde op komst is, kan-ie ook prima mee. De instap is aangenaam hoog, maar niet té. In de bagageruimte van 436 liter (1.8 Hybrid) past vrijwel altijd genoeg bagage.

Het dashboard is traditioneel qua lay-out. Een duidelijke digitale klokkenwinkel voor je neus en een groot rechtopstaand scherm van 10,5 inch in het midden. Verder zijn er genoeg echte knoppen om het geheel vertrouwd te laten aanvoelen. Alsof je je lekkerst zittende trui uit de kledingkast plukt en aantrekt. Dat die trui geen haute couture is, zal je een worst zijn.

Toyota Corolla Cross is echt zuinig

Het weggedrag is comfortabel en vanbinnen is het heerlijk stil. Zolang je normaal rijdt en stoplichtsprintjes uit je hoofd laat. Dan laat de benzinemotor zich nadrukkelijker horen dat je zou willen. Dat is inherent aan de constructie met de traploze automaat. Al is het geluid allang niet meer zo hinderlijk als vroeger. Toyota heeft dan ook extra geluidsisolatie toegepast.

Blijf op de hoogte van het laatste Toyota-nieuws. Meld je aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Een continu variabele transmissie is zuiniger dan elke andere automaat, zegt Toyota. De Corolla Cross is het rijdende bewijs. Na de kalme testrit onder ideale omstandigheden door het vlakke Brabantse land, geeft de boordcomputer 4,6 l/100 km aan, oftewel bijna 1 op 22. Indrukwekkend voor een auto in dit segment.

Conclusie

Auto’s als de Toyota Corolla Cross maken ons werk maar lastig. Of makkelijk - het is maar hoe je het bekijkt. Er valt weinig te mopperen. Hij laat nergens grote steken vallen. Zie ʼm als een brave labrador. Een allemansvriend. Een goedzak. Je beweegt je vrij anoniem door het verkeer, maar stiekem ben je veel andere automobilisten te slim af.