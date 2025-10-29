Je valt van je stoel als je de nieuwe Toyota Corolla ziet

Nieuws

Schrik niet: dit is de voorbode van de nieuwe Toyota Corolla. Officieel is het nog een studiemodel, maar het lijkt met de dertiende generatie serieus deze kant op te gaan. Radicaal anders dus. En dat geldt niet alleen voor de vormgeving.

Toyota geeft op de Japan Mobility Show in Tokio een voorproefje van de volgende generatie Corolla. Een paar weken geleden konden we je al een eerste vage foto laten zien, nu hebben we veel meer en scherper beeldmateriaal.

Op de nieuwe foto's is goed te zien dat de nieuwe Corolla er totaal anders uitziet dan we gewend zijn. Sterker, de dertiende (!) generatie van de bestverkochte auto ter wereld belooft een revolutie te worden, zowel qua ontwerp als techniek.

Strak en scherp design

Weg is het brave middle-of-the-road-design dat de Corolla twaalf generaties heeft gekenmerkt. Daarvoor in de plaats komt een extreem gestroomlijnde carrosserie met scherpe vouwen, doorlopende lichtbalken en een geïntegreerde achterspoiler.

Zonder het ‘Corolla’-opschrift op de achterklep zou je nauwelijks raden dat dit een afstammeling is van Toyota’s verkoopkanon. Zeker deze showauto, die op 21-inch spaakwielen staat, die daardoor extra laag, breed en hypermodern oogt.

Full hybrid en PHEV

Opvallend detail aan het conceptmodel: drie klepjes – twee vooraan en één aan de achterkant. Wat daarachter precies schuilgaat, is onduidelijk. Maar dat kunnen zowel laadpoorten als een benzinevuldop zijn. Dat ondersteunt Toyota's mededeling dat het de nieuwe Corolla met uiteenlopende aandrijflijnen gaat leveren.

Onder de korte motorkap zou een compacte verbrandingsmotor kunnen liggen, gekoppeld aan een plug-in hybride-aandrijflijn. Al zou er natuurlijk ook met gemak een elektromotor in passen.

Geen enkele knop meer

Het interieur breekt eveneens met tradities. Alle fysieke knoppen zijn vervangen door aanraakgevoelige toetsen rondom het digitale instrumentenpaneel. De bediening is geconcentreerd achter het stuur en de hoog geplaatste pook – gemonteerd op een zwevende console – doet denken aan een MPV.

Nieuwe Corolla: van elektrisch tot verbrandingsmotor

Toyota bevestigt dat de nieuwe Corolla leverbaar wordt met uiteenlopende aandrijflijnen: volledig elektrisch, hybride, plug-inhybride én zelfs met een conventionele verbrandingsmotor. Voor die laatste ontwikkelt Toyota momenteel een nieuwe generatie motoren met een inhoud van 1,5 en 2,0 liter, die lichter en efficiënter zijn dan de huidige. Ook een versie die draait op CO2-neutrale brandstof sluit het merk niet uit.

De productieversie van deze conceptcar wordt pas later onthuld, maar één ding is duidelijk: de volgende Corolla belooft een van de meest veelzijdige en vernieuwende modellen in Toyota’s geschiedenis te worden.