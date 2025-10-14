Je herkent de nieuwe Toyota Corolla niet meer terug

Nieuws

Het is bijna niet te geloven, maar je kijkt naar de nieuwe Toyota Corolla. Deze concept car werd onthuld tijdens een livestream.

Hoe weet je zeker dat deze sportief gelijnde auto een Corolla is en niet een ander nieuw model van Toyota? Dat werd verteld tijdens de livestream die aanvoelde als een podcast; er werd vooral veel gepraat, het was geen grote show.

Toegegeven: de uitzending was in het Japans, maar we hoeven niet alleen te vertrouwen op Google Translate. De naam ‘Corolla’ staat namelijk op het nummerbord op de achterkant. Kijk maar naar de onderstaande screenshots uit de video.

Toyota spreekt zelf van een concept car, maar wij zien een design dat zo de weg op kan. Ga maar na: hij heeft gewone buitenspiegels en de wielen zijn van een gangbaar formaat. Als dit toekomstmuziek was, dan had-ie camera’s als spiegels en stond-ie op reusachtig 25-inch lichtmetaal.

Toyota Corolla met laadpoort

Het front probeert je aandacht te trekken met rechte lijnen en scherpe vouwen, maar wij staren vooral naar het laadklepje bij het voorwiel. In combinatie met de dichte grille is de conclusie snel getrokken dat het om een volledig elektrische auto gaat.

Maar wie weet, misschien kijken we hier wel naar een plug-in hybride variant van de nieuwe Corolla. Het zal niet de eerste keer zijn dat de aandrijflijn van de Toyota Prius zijn weg vindt naar het volumemodel.

Ook een gewone Corolla Hybrid?

Dat de Corolla zo’n volumemodel is, doet ons vermoeden dat Toyota ook een versie met een verbrandingsmotor gaat aanbieden. Een gewone Corolla Hybrid. Want in Nederland mogen EV’s dan populair zijn, in een heleboel andere landen zou Toyota vele duizenden klanten mislopen door alleen een stekkerversie aan te bieden. Sowieso geloven de Japanners heilig in hybride en dat heeft ze grote verkoopsuccessen gebracht.

Hopelijk is het geen sedan

Nog even over de smaak van de Nederlandse consument: wij blieven de sedanversie van de Corolla niet. En de conceptcar van de nieuwe Corolla lijkt verdacht veel op een sedan … Wie weet: misschien is het een liftback en heeft-ie toch een grote achterklep. En wat te denken van de stationwagon? Dit design leent zich vast goed voor een stoere en praktische Touring Sports.

Over twee weken hopen we meer te horen over de nieuwe Corolla. Op 29 oktober begint namelijk de 2025 Japan Mobility Show.