Duik in de prijslijst van een willekeurig merk en je struikelt over de hybrides. Maar die naam wordt verschrikkelijk misbruikt, zegt een hoge baas van Toyota. Het zijn namelijk helemaal geen hybrides.

Toyota heeft best een punt. Automerken gebruiken de term ‘hybride’ te pas en vooral te onpas. Terwijl het eigenlijk om mild hybrids gaat. Dat kan voor klanten best verwarrend zijn. Voordat we op de kritiek ingaan, noemen we de grootste verschillen.

Hybrid en mild hybrid verschillen

Hybrid: kan (deels) elektrisch rijden dankzij een grotere elektromotor en accu; motor en elektromotor werken samen of afzonderlijk.

Mild hybrid: gebruikt een kleine elektromotor (meestal 48 volt) die alleen ondersteunt bij optrekken en remmen.

Verschil: een hybride bespaart meer brandstof en stoot minder CO2 uit dan een mild hybrid. Het grootste verschil is dat een mild hybrid hooguit enkele meters puur op de elektromotor kan rijden, terwijl bij een echte hybride de elektromotor zelf de auto kan aandrijven.

Toyota Prius eerste hybride

Dat de kritiek juist aanzwelt vanuit Toyota, is niet zo gek. Nadat het merk in 2001 hybridetechniek in de Prius introduceerde, werkte het jarenlang aan de verfijning ervan. Zelfs de Toyota Aygo X krijgt binnenkort hybridetechniek.

Geen wonder dat Toyota, als uitvinder van het genre, niet wil dat de term door andere merken overal maar lukraak op wordt geplakt. De kritiek klinkt echter niet vanuit het hoofdkantoor in Japan, maar vanuit Australië. Volgens Sean Hanley, die daar verkoop- en marketingdirecteur van Toyota is, leidt het verkeerde gebruik van de term tot verwarring bij kopers.

Hanley beschouwt 48-voltsystemen niet eens als hybrides. In Australië worden ze op de markt gebracht als V Active-systemen, en hij vindt dat concurrerende merken ook moeten stoppen met het te gemakkelijk gebruiken van de term ‘hybride’.

48 volt is geen hybride

Sean Hanley uit zijn frustraties: “Ik zie de afgelopen jaren dat hybride­technologie op allerlei manieren in marketing wordt misbruikt”, vertelde hij aan de Australische website Drive. “Prima, maar Toyota gaat heel duidelijk aan klanten uitleggen wat een hybride­systeem doet voor zuinigheid, wat een hybride­systeem doet voor prestaties, en wat een 48-volt-systeem doet”, vervolgt hij. “Een 48-volt-batterij is volgens ons géén hybride­aandrijving. Ik vind dat autofabrikanten de verantwoordelijkheid hebben om klanten bewust te maken van die verschillen.”

Toyota misbruikt naam zelf ook

Maar nu komt het: Hanley moet de hand in eigen boezem steken. Toyota zelf misbruikt de term net zo hard. Nederland is geen uitzondering. De Toyota HiLux en Toyota Land Cruiser D-4D hebben allebei een mild hybrid-turbodiesel onder de motorkap, maar staan als Hybrid 48V in de prijslijst. Voordat Hanley met het vingertje naar andere merken wijst, moet hij dus eerst een hartig woordje spreken met zijn eigen bazen in Japan.