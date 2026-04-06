Er zijn maar 4 Toyota-modellen die niet rondrijden met logo van ander automerk

Nieuws

Zoveel Toyota-modellen hebben een tweelingbroer met een ander logo (Mazda, Subaru, Suzuki, Lexus), dat we uitgebreid onderzoeken hoeveel unieke Toyota’s er nog zijn.

Toyota is namelijk niet vies van een beetje flirten. Het merk deelt zijn modellen gul met andere fabrikanten, die er in veel gevallen een eigen logo op plakken en ermee de weg op gaan. Soms blijft het bij een onschuldige flirt, soms lijkt het verdacht veel op een vaste relatie.

Maatjes met Mazda

We streepten de Toyota’s af die een identieke soortgenoot van een ander merk hebben. En we konden zoveel strepen dat er maar weinig exclusieve Toyota-modellen overblijven. Dat begint al vroeg in de prijslijst met de Toyota Yaris, waar ook een Mazda-kloon van is. Mazda heeft weinig hybride modellen. Dankzij de Mazda 2 Hybrid, kan het merk zijn gemiddelde uitstoot omlaag brengen. Verwarrend is dat Mazda ook nog zijn eigen Mazda 2 in de prijslijst heeft, met een heel ander uiterlijk.

Lepeltje lepeltje met Lexus

Speuren we verder in de prijslijst, dan is het na de Yaris meteen weer raak. Kopers die een Toyota Yaris Cross te min vinden, kunnen voor veel meer geld bij chique broer Lexus terecht voor feitelijk dezelfde auto. De Lexus LBX kost 37.995 euro, een Yaris Cross heb je al voor 31.895 euro.

Voetjevrijen met Suzuki

Bij de elektrische modellen flirt Toyota er al helemaal schaamteloos op los. Elke EV van Toyota heeft een evenknie van een ander merk. Dat beging al bij de compacte Toyota Urban Cruiser, die hetzelfde is als de Suzuki e-Vitara. Al is het Suzuki dat de lakens uitdeelt en niet Toyota; beide modellen worden gebouwd in een Indiase fabriek van Suzuki.

Rollebollen met Subaru

Ook met Subaru is er een innige affaire. Bij liefst drie elektrische modellen wordt samengewerkt. De Toyota bX4Z gaat bij Subaru als Solterra door het leven, de Toyota C-HR+ heeft een tweelingbroer die Subaru Uncharted heet. Ten slotte is de Toyota bZ4X Touring dezelfde auto als de Subaru e-Outback. Al zijn er subtiele verschillen in rijeigenschappen en in de manier waarop de 4WD-techniek wordt toegepast. Bij de bZ4X Touring is-ie inschakelbaar, Subaru vind 4WD zelfs op een drukke, kaarsrechte weg bij een temperatuur van 25 graden noodzakelijk voor de veiligheid.

Voor de grote Toyota RAV4 (een plug-in hybride) is Toyota weer terug bij zijn andere liefde Suzuki. Dat mag de RAV4 onder de naam Suzuki Across aanbieden. Nu zijn de rollen omgedraaid: de techniek is van Toyota en ook de productie van de Across vindt plaats in een Toyota-fabriek.



Unieke Toyota’s in de prijslijst

Welke modellen kun je dan bij de Toyota-dealer kopen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je je auto met een ander logo aantreft? Bijvoorbeeld de Toyota Aygo X, die recent een hybride aandrijflijn kreeg en daarmee schoner en sneller werd. De eerste en tweede generatie van de Aygo (nog zonder X) werden nog samen met Peugeot en Citroën gebouwd, maar sinds de scheiding in het voorjaar van 2022 doet Toyota het (met succes) op eigen houtje. De Franse merken besloten om geen stadsauto meer aan te bieden.

Verder zijn alle Corolla-modellen uniek. Dat was niet altijd zo, eerder was de Toyota Corolla Touring Sports ook te koop als Suzuki Swace. Maar dat model staat niet meer in de prijslijsten van Suzuki.

Kortom, van de twaalf mainstream Toyota-modellen kun je er maar vier alleen bij de Toyota-dealer kopen. Reken je spraakmakende nichemodellen zoals de GR Yaris, de Mirai en de Land Cruiser ook mee, dan is de verhouding zeven op vijftien.