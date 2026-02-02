Test: deze elektrische Suzuki is net zo Japans als zuurkool met vette jus

Tests

Hoe langer de introductie werd uitgesteld, des te nieuwsgieriger we werden naar de eerste elektrische Suzuki. Maar nadat we in het voorjaar al met een prototype reden, is de e-Vitara nu echt klaar en maakt hij indruk met een paar typische Suzuki-deugden.

De naam Vitara stamt al uit 1988, maar nog altijd maakt Suzuki dankbaar gebruik van de naam. In zijn jongste gedaante is Suzuki’s compacte SUV geheel elektrisch. En dat is best bijzonder, want de Japanners raakten laat in de ban van de EV. De e-Vitara is in Europa pas de eerste volledig elektrische auto van het sympathieke merk.

Suzuki mag de EV-markt dan pas laat betreden, de nieuwe e-Vitara neemt zijn taak wel serieus. Het zegt genoeg dat de technische pietlutten van Toyota voor hun Urban Cruiser vol vertrouwen gebruikmaken van het Suzuki-platform. De e-Vitara en Urban Cruiser zijn trouwens net zo Japans als een Bollywood-film, want ze worden in het Indiase Gujarat gebouwd.

En zo ging anderhalf jaar voorbij

Suzuki stelde ons stekkergeduld wel wat op de proef. Al in oktober 2024 werd de e-Vitara getoond aan het publiek. Afgelopen voorjaar reden we vervolgens een paar rondjes op een testcircuit met een voorseriemodel, waarbij we de verwachting uitspraken dat-ie in oktober klaar zou zijn. Maar dat bleek te optimistisch. Volgens Suzuki is de wereldwijde schaarste aan grondstoffen voor batterijen de oorzaak van de vertraging.

Nu is de echte e-Vitara eindelijk opgestaan en staat hij in de showroom. Suzuki heeft drie verschillende versies op stapel staan. Twee daarvan beschikken over een enkele elektromotor en voorwielaandrijving (144 of 174 pk). Het topmodel krijgt ook op de achteras een elektromotor en mag daarom het AllGrip-label dragen. Deze 4x4-versie komt aan een systeem­vermogen van 184 pk.

Zoeken naar sommige functies

Wat we zo sympathiek vinden van Suzuki, is dat het merk niet van de poeha is. Hier en daar zal er heus wel een hippe influencer in een Suzuki rijden, maar de doelgroep bestaat doorgaans uit ouderen. En waar de meeste merken proberen om vooral frisheid uit te stralen, drukt Suzuki zijn doelgroep op leeftijd liefdevol aan de borst. Voor hen hebben we goed nieuws: wanneer je in de comfortabele bestuurdersstoel plaatsneemt achter het stuur, maakt de e-Vitara gelijk een vertrouwde indruk. Het dashboard bevat tal van fysieke knoppen en schakelaars, onder meer voor de airco en het volume van de radio.

Bij nader inzien blijkt er toch wel wat op aan te merken. Zo zoeken we ons een breuk naar de stoelverwarming. Die blijkt onder het airco-icoontje in het touchscreen te zitten. Druk je daarop, dan krijg je een virtueel interieur te zien. Vervolgens druk je op de bestuurders- of bijrijdersstoel en moet je ook nog de juiste stand kiezen om je billen te verwarmen (van mild tot standje sambal). Nodeloos omslachtig. Ook de mate waarin je de remenergie kunt terugwinnen, zit diep weggestopt in een submenu. Alsof Suzuki zelf ook inziet hoe omslachtig dit werkt, kun je het alleen aanpassen als de auto stilstaat. Zelfs in de hoogste stand is het niet voldoende om te remmen door alleen het gaspedaal te liften.

Suzuki e-Vitara 61 kWh specs

elektromotor, 174 pk, 193 Nm

0-100 km/h in 8,7 s, 150 km/h

61 kWh batterij (426 km actieradius), 15,1 kWh/100 km

L/B/H 4275/1800/1635 mm, 238 - 1052 l, 1835 kg

prijs: 35.295 euro

Veel beenruimte

Aan de andere kant zijn we allang blij dat de bediening van de ramen en spiegels gewoon via knoppen in het portier gaat en dat aan de stuurkolom een hendel voor de ruitenwissers zit. Bij veel Chinese merken en Tesla kunnen we zelfs niet op die zekerheden vertrouwen. De pianolak op de middentunnel is smaakgevoelig en alleen detectives zullen blij worden van alle vingerafdrukken die al snel zichtbaar zijn.

Het batterijpakket van de e-Vitara is onder de volle lengte van het passagiersgedeelte geplaatst en dat betekent dat de zitpositie voor lange mensen net wat te hoog is. Op de achterbank heb je veel beenruimte (mede dankzij de wielbasis van 2700 mm), maar zitten lange mensen met hun hoofd tegen het dak. Goed nieuws is er ook: kies je voor het topmodel met extra elektromotor op de achteras, dan lever je geen bagageruimte in.

Stevig onderstel

De e-Vitara wordt leverbaar met twee verschillende batterijvarianten, die een capaciteit hebben van 49 of 61 kWh. Dat onze testauto met voorwielaandrijving en het grootste accupakket ook de grootste actieradius heeft, laat zich raden. Suzuki geeft 426 kilometer op. De andere versies duiken daar flink onder. Met de kleine batterij is de stroomvoorraad na 344 kilometer op, de e-Vitara AllGrip geeft het op bij 395 kilometer.

Zo rijdt de e-Vitara

Tijdens een testrit door de Voerstreek en de heuvels rondom Luik, noteren we over het algemeen plussen: Suzuki heeft een goedmoedig rijdende auto ontwikkeld. Het enige grote minpunt is het te stevig afgestemde onderstel. Dat heeft veel moeite om de gaten en hobbels van de Waalse wegen soepel te verwerken. Blij verrast zijn we door de behoorlijk communicatieve besturing, het lage geluidsniveau en de prestaties van de elektromotor. Die heeft precies genoeg vermogen om de meeste benzineauto's tijdens stoplichtsprints te verslaan, maar Suzuki overdrijft de sportiviteit niet. Een vermogen van 174 pk is niet te veel, maar ook niet te weinig, en we kunnen prima leven met de topsnelheid van 150 km/h.

Elk automerk geeft andere percentages op voor snelladen. De een gaat voor 10 tot 80 procent, maar ook 30 tot 80 komen we regelmatig tegen. Suzuki is eigenwijs en doet een duit in het zakje door de laadtijd van 15 tot 70 procent te noemen. Waren de stekkertechnici maar net zo eigenwijs, dan hadden we snellere tijden genoteerd. Pas na 30 minuten kan de stopwatch uit, wat anno 2025 aan de lange kant is. De boordlader komt niet verder dan 11 kW, maar dat is bij de meeste concurrenten ook zo. Bij de laadpaal aan de straat duurt het zes uur voordat de batterij van 15 tot 100 procent is opgeladen.

Warmtepomp standaard op e-Vitara

Van de prijs van 31.995 euro (49 kWh, Select-uitvoering) wordt de Suzuki-rijder blij; voor een Skoda Elroq, Kia EV3 of Volvo EX30 betaal je meer. Suzuki scheept je niet af met een uitgeklede e-Vitara; 18-inch lichtmetaal, een verschuifbare achterbank, een warmtepomp, sleutelloze toegang en een achteruitrijcamera zijn standaard. Je moet wel genoegen nemen met een witte; voor alle andere kleuren moet je extra betalen.

De meerprijs voor 4WD (alleen i.c.m. 61 kWh-batterij) is 1700 euro. Je krijgt 10 pk meer vermogen en een hoger koppel van 307 in plaats van 193 Nm, maar je rijbereik daalt met ruim 30 kilometer. Tot slot profiteer je bij de aankoop van een e-Vitara van 10 jaar fabrieksgarantie, als je je pretentieloze e-Vitara al die tijd door de dealer laat onderhouden.



Ons oordeel over de Suzuki e-Vitara

Suzuki neemt zijn entree tot de EV-markt heel serieus. De nieuwe e-Vitara biedt genoeg ruimte voor vier inzittenden, al zit je zowel voorin als achterin net wat te hoog. De rij­eigenschappen zijn prima, ondanks de iets te stevige demping. Qua verbruik, actieradius en prestaties kleurt de e-Vitara keurig binnen de lijntjes, de basisprijs is laag en de uitrusting riant.