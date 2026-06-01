Suzuki e-Vitara laadt tergend langzaam, maar deze EV-rijders vinden dat niet erg

De Suzuki e-Vitara kan snelladen, maar daar is ook alles mee gezegd. Een laadsnelheid van 68 kW is niet meer van deze tijd …

Een laadsnelheid van 68 kW is achterhaald; de Kia EV3 en Skoda Elroq pieken bij 128 en 135 kW. Hierdoor duurt het drie kwartier om van 10 naar 80 procent batterijlading te gaan.

Maar hoe erg is dat helemaal? De leaserijders waren al grinnikend afgehaakt toen ze ‘68 kW’ lazen en de particuliere Suzuki-rijders zijn over het algemeen iets ouder en maken weinig lange ritten. Die vertrekken met een volle batterij van huis en vallen incidenteel terug op een snellaadstation om genoeg bij te laden om weer thuis te komen.

Zo verloopt snelladen met de Suzuki e-Vitara

Door onderweg de batterijverwarming te gebruiken, weet je zeker dat je de volle 68 kW krijgt. Inpluggen bij 10 procent geeft je 57 kW en de laadcurve bereikt zijn top van 68 kW bij 57 procent. Een daling zet in, maar dat is geen reden om te vertrekken: je krijgt 51 kW. Bijna net zoveel als aan het begin. Bij 82 procent wordt het wel tijd om te gaan. Wij gingen in 43 minuten van 10 naar 80 procent. Dat is twee minuten sneller dan Suzuki vermeldt in de folder …

Over de laadpoort van de e-Vitara

De laadpoort zit voor het portier van de bestuurder en dat is een gevaarlijke plek. Je zult in straten moeten parkeren waar de laadstekker boven de weg bungelt, direct in het pad van onverschillige fatbikerijders die op dat moment naar een video op hun telefoon staren over hoe ze hun vape-pen upgraden. Kortom, er is kans op schade.

1 keer per week opladen tot 100 procent

Over opladen gesproken: de e-Vitara heeft een LFP-batterij en die moet je regelmatig opladen tot 100 procent om het batterijpercentage dat je afleest in het instrumentarium nauwkeurig te houden. Suzuki adviseert zelfs om het accupakket minimaal eenmaal per week volledig te vullen.