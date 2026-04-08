Suzuki e-Vitara: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

426 kilometer is de officiële actieradius van de Suzuki e-Vitara met 61 kWh. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Onze testauto heeft de grote batterij van 61 kWh en daar hoort een officieel rijbereik van 426 kilometer bij. Ongeacht of de auto op 18- of 19-inch lichtmetaal staat en dat vinden we frappant; bij veel EV’s liever je met grotere wielen een paar kilometer rijbereik in. Maar Suzuki hoor je daar niet over.

We rijden onze standaard testronde van 100 kilometer lang tweemaal: op 100 en 130 km/h. Met de verbruikscijfers die hieruit rollen én de bruikbare capaciteit van de batterij, berekenen we de werkelijke actieradius. Suzuki belooft 61 kWh en we kunnen bevestigen dat deze capaciteit volledig tot je beschikking staat.

Suzuki e-Vitara: actieradius bij 100 km/h

Op 100 km/h wordt al snel duidelijk dat de e-Vitara niet zuinig met zijn stroomvoorraad omspringt. Hoewel het droog, windstil en relatief warm is (14 graden in maart), jast hij er 19,2 kWh/100 km doorheen. Het resultaat is een actieradius van 317 kilometer op 100 km/h.

Suzuki e-Vitara: actieradius bij 130 km/h

Wist je dat de e-Vitara direct na vertrek altijd het hoogst mogelijke verbruik van 30 kWh/100 km laat zien? Na een paar kilometer rijden en meten verschijnt het echte verbruikscijfer in beeld. Maar wanneer we de test op 130 km/h beginnen, blijft de tripcomputer hardnekkig op 30 kWh/100 km staan. Blijkbaar kost het ‘m veel kracht en moeite om ‘s avonds na 19.00 uur over de linkerbaan te rollen.

Pas na 46 kilometer komt er beweging in de boordcomputer: het gemiddelde verbruik zakt naar 29,4 kWh/100 km en komt daar ook niet meer van af. Deel de beschikbare capaciteit van 61 kWh door het verbruik en je komt uit op een 130 km/h-actieradius van 207 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 426 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 317 km - 74%

Actieradius 130 km/h - 207 km - 49%

Conclusie

Deze verbruikscijfers zijn acceptabel voor een grote SUV uit het C- of D-segment (zoals de Kia EV5 van laatst), maar voor een compacte SUV uit het B-segment zijn ze aan de hoge kant.

Om dit punt te onderstrepen, pakken we de actieradiustest van de Skoda Elroq erbij: zelfs met sloffen van 21 inch (!) groot ondergebonden, neemt-ie op 100 km/h genoegen met 18,1 kWh/100 km. Op 130 km/h komt de e-Vitara-concurrent uit op 27,1 kWh/100 km. Dat zijn lagere verbruikscijfers, onder vergelijkbare weersomstandigheden.