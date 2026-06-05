3 voordelen en 3 nadelen van de Suzuki e-Vitara

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Dit is Suzuki’s eerste moderne elektrische auto. Wat heeft de nieuwkomer in te brengen tegen Skoda’s derde model (Elroq) en Kia’s zesde model (EV3) voor de Nederlandse markt?

Onze actieradiustest van de Suzuki e-Vitara heb je waarschijnlijk al gelezen. Anders het nieuwsartikel over het trage snelladen met de elektrische Vitara wel. Wil je gewoon een test lezen? Dat kan natuurlijk ook, we linken hem hieronder:

In dit artikel lees je drie plus- en minpunten die extra aandacht verdienen. Zo, nu weet je alles over Suzuki’s eerste moderne elektrische auto.

3 voordelen van de Suzuki e-Vitara

Pluspunt 1: Stroomverbruikers in beeld

Boven de resterende range zie aan de icoontjes welke systemen kilometers van je bereik afsnoepen. In dit geval de batterijverwarming en klimaatregeling. Zodra je zo'n systeem uitschakelt, wordt je rijbereik herberekend.

Pluspunt 2: Fysieke knoppen

Het rijtje met fysieke knoppen komt handig van pas wanneer je het volume of klimaatzaken snel wilt aanpassen.

Pluspunt 3: Snel de piepjes uit

Via de sneltoets op het stuur (sterretje), schakel je vlug de snelheidswaarschuwing uit. De andere rijhulpsystemen houden zich vanzelf op de achtergrond.

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3 nadelen van de Suzuki e-Vitara

Minpunt 1: Hand klem tussen stuur en been

De middentunnel is zo breed dat onze rechter stuurhand bijna klem komt te zitten tussen het stuurwiel en onze rechter knie.

Minpunt 2: Klein beetje stuurverwarming

Elke e-Vitara met de grote batterij heeft stuurverwarming, maar die gaat wel heel lokaal te werk: alleen het tien-voor-drie-gedeelte wordt warm (lauw).

Minpunt 3: Hoofdrol voor ‘piano black’

Als je allergisch bent voor zwart glimmend plastic omdat het snel vlekt en krast, dan krijg je de rillingen van de middentunnel in ‘piano black’.

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Waar laad je de laadkabel?

Bij Suzuki Nederland hebben ze een oplossing gevonden voor de relatief kleine kofferbak. Het ‘nutteloze’ piepschuim onder de bagagevloer is verruild voor een op maat gemaakt opbergbak. Hij geeft je 80 liter extra bagageruimte en een handige plek om de laadkabel in op te bergen.

De Suzuki e-Vitara heeft geen frunk. Misschien is er onder de motorkap net genoeg ruimte voor, maar vanwege mogelijke koelproblemen gaan de techneuten het niet uitproberen.