3 voordelen en 3 nadelen van de Skoda Elroq

Ben jij een van de duizenden Nederlanders die een Skoda Elroq overweegt? Lees deze plus- en minpunten vóórdat je de knoop doorhakt.

De actieradius van de Skoda Elroq bij 100 en 130 km/h hebben we al getest, evenals het snelladen met de elektrische SUV. Toen kwamen we tot de ontdekking dat je het best kunt afkoppelen bij een batterijniveau van 65 procent.

Maar we hebben nog meer te vertellen over de Skoda Elroq. Hier zijn drie plus- en minpunten die je als potentiële koper (of leaser) moet weten. Hieronder zetten we ze op een rij met een foto erbij.



3 voordelen van de Skoda Elroq

Pluspunt 1: Rijhulpsystemen de mond snoeren

De Elroq draait de nieuwste software. Hierin kun je hinderlijke rijhulpsystemen linksboven in beeld snel uitschakelen – elke herriemaker heeft zijn eigen sneltoets.

Pluspunt 2: Je kunt de startknop negeren

Je hoeft de (ouderwetse) startknop niet te gebruiken. Door simpelweg te gaan zitten en het rempedaal in te drukken start je de auto.

Pluspunt 3: Accuverwarming zelf inschakelen

Voor de controlfreak: met deze knop start je de accuverwarming handmatig. Ja, er is ook een automatische stand.

3 nadelen van de Skoda Elroq

Minpunt 1: Wegenbelasting gaat pijn doen

Vanaf 1 januari 2026 krijg je nog maar 30 procent korting op de wegenbelasting en voel je elk kwartaal dat deze Elroq 2019 kilo weegt.

Minpunt 2: Knie in de knel

Om te voorkomen dat hun rechterknie klem komt te zitten, moeten bestuurders met lange benen hun stoel ver naar achteren zetten.

Minpunt 3: Skoda wil cashen

Skoda’s prijsbeleid begint op dat van Volkswagen te lijken. Flippers? Optioneel. Handig opbergnet? Duur pakket. Warmtepomp? 1090 euro.

Handig om te weten: stoppen voor stroom

Niet alleen vertelt het navigatiesysteem van de Elroq waar je onderweg moet inpluggen en hoe lang dat gaat duren, hij laat je ook de marges bepalen. Met schuifjes geef je aan waar je je prettig bij voelt. De resterende actieradius bij een laadstop kan variëren van 10 tot 60 kilometer en op de plaats van bestemming bedraagt de buffer zelfs 10 tot 100 kilometer. We hebben respect voor de durfal die een route naar Lissabon opvraagt en beide schuifjes op ‘10 kilometer’ zet. Normaal bedragen beide buffers 30 kilometer.