Waarom je met de Skoda Elroq wilt snelladen tot 65 procent

Met behulp van onze laadgrafiek zie je hoe snelladen met de Skoda Elroq verloopt. We brengen het laadverloop in kaart en timen hoe lang het duurt om van 10 tot 80 procent te gaan.

Bij de Skoda Elroq kun je kiezen uit drie accupakketten (52, 59 en 77 kWh). Hoe groter de batterij, des te sneller het opladen gaat. Skoda’s Elroq met 52 of 59 kWh ondersteunen een laadsnelheid van 145 kW, terwijl onze testauto met 77 kWh piekt bij 175 kW.

175 kW is een handige waarde, want dit is tevens de bovengrens van veel snellaadstations. Zou je in een EV rijden die tot 250 kW gaat, dan zijn de laadpunten van Shell Recharge en Circle K (beide tot 175 kW) toch te min voor je …

In het menu van de Elroq kun je aflezen welke laadsnelheid je kunt verwachten als je op dat moment inplugt. Deze functie schept duidelijkheid: als de auto 100 kW belooft en dat krijg je ook, dan is het goed. Anders zou je nog gaan denken dat het laadstation defect is, ofzo.

Zo verloopt snelladen met de Skoda Elroq

Volgens de auto is de batterij zo blij als een kind met een softijsje, dus alle seinen staan op groen voor 175 kW. De laadpiek van 175 kW houdt lang aan: we gaan als een speer van 18 tot 35 procent. Van 50 tot 65 procent doet de Elroq zijn best om de laadsnelheid boven de 100 kW te houden. Stop de tijd: we gaan van 10 tot 80 procent in 28 minuten. Precies volgens het boekje.

Afkoppelen bij 65 procent

Als je kijkt naar de laadcurve, is 65 procent een goed moment om af te koppelen. Je hebt de hele tijd met 100 kW (of meer) geladen, dus de vaart zat er lekker in. Een laadpauze van 10 tot 65 procent duurt 19 minuten – niet te kort, niet te lang. Nu de laadsnelheid steeds verder terugloopt, duurt het nog 9 minuten extra om tot 80 procent te gaan.

Snelladen van 10 tot 65 procent voegt 55 procent aan de batterij toe. Een hele acculading stroom brengt je 425 kilometer ver (100 km/h), dus een halve batterij is genoeg energie voor circa 230 kilometer. Let wel: dit is met de grote batterij van 77 kWh.