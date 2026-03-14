Deze oude Subaru is duurder dan een nieuwe Ferrari

Inspiratie

Je rijdt al weg in een nieuwe Ferrari Amalfi vanaf 310.000 euro. Veel geld, maar de vraagprijs voor deze 28 jaar oude Subaru Impreza is nog een stukje hoger.

De originele Subaru Impreza was begin jaren ’90 een suffe middenklasser met een 1.6 liter blokje en voor wie echt gek wilde doen een 1.8. Dat veranderde toen Subaru de Impreza ging inzetten voor het wereldkampioenschap rally. Dankzij de nodige aanpassingen en Colin McRae achter het stuur bleek die Impreza een formidabel rallywapen met drie opeenvolgende titels in 1995, 1996 en 1997 als gevolg.



Impreza was vroeger een koopje



Daar sloeg Subaru heel slim munt uit en al snel kon je als brave huisvader ook zo’n Impreza met extra pit kopen. De Impreza 2.0 GT Turbo AWD was verkrijgbaar als sedan en estate (‘Plus’) en beschikte over 211 pk en vierwielaandrijving voor minder dan 30.000 euro. De GT Turbo 555 - een uitgeklede variant van de GT Turbo – was nog goedkoper. Na de facelift van 1997 kostte deze zelfs nog maar 23.000 euro.

Ultieme Impreza: de 22B STi

In 1998 verscheen de mogelijk heftigste versie van de Impreza in de vorm van de 22B STi. Die was gebaseerd op de tweedeurs versie van de Impreza, een carrosserievorm die niet in Nederland werd geleverd. Ook de 22B STi ging aan ons land voorbij, die was voorbehouden aan de Japanse markt en altijd rechtsgestuurd. Het exacte productieaantal is in nevelen gehuld, maar ligt om en nabij de 400. Een klein deel vond in de loop der jaren z’n weg naar de UK en daar is de 22B STi die je hier ziet, productienummer 063, ook een voorbeeld van.

Oude Subaru is géén koopje

De 280 pk sterke Impreza maakte in 2017 de oversteek naar Nederland en had volgens de RDW één particuliere eigenaar. De auto, die we tegenkwamen op Autoscout, heeft al een tijdje geen APK meer en staat te koop in Druten, bij Metropole. Het Gelderse bedrijf vraagt er 319.000 euro voor, 9.000 euro meer dan je bij de dealer moet achterlaten voor een nieuwe Ferrari Amalfi ...

