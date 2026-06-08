5 pareltjes uit de tijd dat Subaru niet louter opgewarmde Toyota's bouwde (deel 2)

Inspiratie

Er was een tijd dat Subaru niet louter opgewarmde Toyota’s bouwde. Wij doken in het archief van de Japanse fabrikant en vonden daar de nodige pareltjes van échte Subaru’s.

Forester STi 2005

Dat een raceblauwe Subaru niet altijd een Impreza is, bewijst deze Forester STi. Met zijn van de WRX STi afkomstige onderstel, 2,5-liter grote turbomotor en handgeschakelde zesversnellingsbak is deze volstrekt ongeschikt voor boswachters op stroper-jacht. Af fabriek telt deze alleen voor de Japanse markt beschikbare Forester STi 265 pk, maar met wat modificaties tover je eenvoudig 50 pk extra uit het blok. De reguliere Forester, meestal in zilvergrijs, is trouwens het bestverkochte Subaru-model ooit in ons land. De hoge instap en het gemak waarmee deze caravans over Franse heuvels sleurt maken dit de ideale ‘boomer’auto.

Justy 4WD 1984 -1994

In een tijd dat vierwielaandrijving nog was voorbehouden aan grote terreinwagens met een ladderchassis bood Subaru al 4WD op de compacte Justy. Niet om in het terrein te rijden of als trekker van een viskraam, maar voor veiligheid op een gladde ondergrond. In Nederland was het karretje door zijn meerprijs ten opzichte van de voorwielaandrijver geen hardloper, een Justy kocht je uit zuinigheid. In de Alpen vonden de kleine Subaru’s met aandrijving op alle wielen wel gretig aftrek. En in Finland kon je een gelimiteerde ‘Keke Rosberg’-edition kopen, vernoemd naar de voormalig F1-coureur.



Leone RX-II 1987-1989

De L-serie – of ‘Leone’ was in Nederland te koop als sedan met 1.6 motortje, maar voor de Japanse markt bouwde Subaru een kleine coupé met een viercilinder turbo. Geheel in lijn met de andere modellen was ook deze uitbundig bestickerd met ‘fulltime AWD’ en ‘4WD Turbo’. Met een opgevoerde sedan-uitvoering was Subaru trouwens actief in de autosport, het model was met zijn vierwielaandrijving en turbo-techniek zeer succesvol in internationale rally’s. Van 1980 tot 1986 won Subaru zesmaal de Safari Rally in zijn klasse. De RX-naam zou evolueren tot WRX, drie letters die staan voor ‘World Rally eXperimental’ en bekend van latere Impreza’s.

Legacy 3.0 R 2003-2006

Ook van de Legacy bestaan de nodige rally-uitvoeringen voor op de weg, maar de 3.0 R is een zogenaamde ‘sleeper’ – een auto waarvan het uiterlijk de prestaties verbloemt. Onder de motorkap van deze bedaagd ogende sedan of stationwagon van de vierde generatie Legacy ligt een 245 pk sterke ‘platte’ zescilinder met vier nokkenassen en 24 kleppen, ontwikkeld in samenwerking met Porsche. Na het aanvinken van ‘Spec B Executive’ op het aankoopformulier kon je zelf schakelen met een handbak die zes versnellingen telde. De Legacy 3.0 R schopte het zelfs tot racegames GranTurismo 4, 5 en 6.

WRX STi Final Edition 2018

De WRX volgde in 2014 de Impreza op en ook daarvan bouwde Subaru Technica International een extra sportieve STi-variant. De 2,5-liter grote viercilinder boxermotor produceerde 300 pk en gruwelijke hoeveelheden CO2, reden dat de auto in Nederland twee keer zo duur was als in de landen om ons heen. De importeur zag dus ook geen markt voor dit uitzwaaimodel van de WRX STi, waarvan het merk er 555 maakte. Met het verscheiden van de WRX verdween ook de gekkigheid uit de Subaru-showroom, om plaats te maken voor crossovers op stroom.

